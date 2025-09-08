任天堂於 2025 年 8 月 19 日播出「卡比的馭天飛行者 Direct 2025.8.19」，由櫻井政博親自主持，正式公開 Nintendo Switch 2 最新競速動作遊戲《卡比的馭天飛行者》。
這款遊戲是 2003 年 GameCube 經典作《卡比的馭天飛行》睽違 22 年的正統續作，並宣布將於 2025 年 11 月 20 日全球同步發售。
本作由 Sora 與萬代南夢宮工作室聯手開發，正是過去製作《任天堂明星大亂鬥》系列的核心團隊，消息一出立刻成為全球玩家的矚目焦點。
遊戲特色 競速 × 對戰
《卡比的馭天飛行者》是一款只需兩個按鍵與搖桿即可輕鬆上手的「飛行動作遊戲」。包括卡比在內的眾多「飛行者」將駕駛各種獨具個性的「飛行器」展開競賽。
與《瑪利歐賽車》相似，本作有道具搶奪與賽道混戰，但不同的是，《卡比的馭天飛行者》更注重戰術性，不僅是單純的競速比拼。
亮點一 可操控角色擴增
本作首次導入「騎士角色選擇」系統，除了卡比之外，帝帝帝大王、魅塔騎士、頭巾瓦豆魯迪、廚師川崎、魔法洛亞、蘇姿、格鬥家喬等人氣角色都能登場。每位角色都有獨特能力與屬性，搭配飛行器與複製能力，將誕生出無數戰術組合。
亮點二 經典飛行器回歸 ＋ 全新類型登場
「Warp Star（星之戰車）」等經典機體確定回歸，前作人氣車種如 Wagon Star、Devil Star、Wheelie Bike 也將再度亮相。同時，《卡比的馭天飛行者》還加入「Paper Star」等全新設計，帶來更多玩法變化。
車種分類除了既有的「星型」與「摩托型」外，還新增「戰車型（Chariot）」。更有趣的是遊戲還設定了一個巧妙的平衡機制，當飛行器處於「即將損壞」時速度會提升，營造隨時可能逆轉的緊張刺激感。
亮點三 飛行器自由配
每台飛行器都有獨特性能，玩家可自由選擇角色與載具的搭配，打造最符合自己風格的玩法，體驗無窮戰術樂趣。
亮點四 新增「特殊招式」系統
操作方式依舊簡單直覺：搖桿控制方向、B 鍵減速甩尾並蓄能、釋放後觸發加速。多數飛行器支援滑翔，若成功「漂亮著陸」還能獲得額外加速。
全新「特殊招式」系統讓戰鬥更具深度，玩家可在能量槽蓄滿時，按下 Y 鍵施展範圍攻擊或瞬間加速。卡比更是特例，擁有四種不同的特殊技能。遊戲還設有「教習所」模式，方便新手快速上手。
亮點五 全角色具備「複製能力」
不再僅限卡比！帝帝帝大王、魅塔騎士等角色也能吸收敵人能力進行戰鬥，玩法更加多元。搭配角色特性、載具與賽道，戰術組合幾乎無窮無盡。
亮點六 動作類競速「馭天飛行 Air Ride」
以多樣賽道為舞台，最多可 6 人參加，擊敗敵人即可加速，一路衝向終點，力爭第一！由於角色與飛行器不再綁定，組合自由度更高，戰術變化更加豐富。
亮點七 「城市競賽」
舞台設定在廣闊的「天空島」，最多可 16 人同場競技，為系列史上規模最大的多人對戰體驗。玩家需在五分鐘內探索地圖、收集道具、強化飛行器，並於最後的「體育場」決戰。
探索過程中將隨機觸發各種事件，從高速競賽到與魔王的激烈戰鬥，短短時間內挑戰接連不斷。最終的「體育場」決戰也提供多元賽制，包含速度比拼、飛行距離競賽等，不同的比賽規則將帶來截然不同的取勝方式與戰術變化。
遊戲音樂
在《卡比的馭天飛行者》正式發售之前，官方已於「Nintendo Music」平台率先公開 7 首遊戲樂曲，包括主題曲〈Starlit Journey〉與多首賽道 BGM，讓玩家提前感受比賽氛圍。
《卡比的馭天飛行者》並非單純的競速遊戲，而是結合角色戰鬥、隨機事件的「大亂鬥式賽車體驗」。本作將於 2025 年 11 月 20 日全球同步發售！更多驚喜內容仍待公開，喜愛卡比與動作競速遊戲的玩家千萬別錯過。
