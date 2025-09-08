韓國最高法院日前針對在韓國竊取產業技術並非法使用的外國企業進行開罰，韓媒報導，台灣的LED製造商億光電子涉賄賂收買曾任職於首爾半導體的三名前職員，竊取LED產業二代技術，被移交司法部門審判後，韓國最高法院判處6000萬韓圓（新台幣131.4萬元）罰金。這是韓國司法部門首次就適用雙罰規定的外國法人。
根據韓媒東亞日報報導，億光電子於2016年通過挖角競爭對手首爾半導體三名前職員，獲取了這些人員在任職期間擅自拍攝或離職時通過移動存儲設備，非法帶走的LED技術相關商業秘密，因此被送審。根據不僅處罰違法行為實施者，同時處罰所屬法人或雇主的雙罰規定，當首爾半導體前職員因涉嫌非法洩漏商業秘密被起訴時，億光電子也得一同接受判決，韓媒指出，《勞動基準法》或《防止不正當競爭法》等法律均適用此類雙罰規定。
報導提到，億光電子主張其獲取商業秘密的行為發生在台灣，韓國法院沒有管轄權。但韓國一審法院未採納該主張，判處5000萬韓圓罰金。韓國二審法院則推翻了一審不構成《產業技術保護法》規定的產業技術無罪認定，加重至6000萬韓圓罰款。
報導指出，在韓國最高法院在判決中提到，若產業技術及商業秘密的拍攝、非法洩漏行為發生在韓國境內，即使獲取和使用該技術的行為發生在國外，仍可視為在韓國境內犯罪，認為將該公司（億光電子）視為在韓國轄內犯罪具合理性。
針對這起案件，億光電子曾在去年發出聲明重申，「於2018年針對首爾半導體的EP2656402B1專利(以下簡稱「EP402專利」)向歐洲專利局(EPO)提出專利異議(Opposition)，在審理過程中，首爾半導體為維持該專利的有效性去限縮專利保護範圍，但同時也使技術應用受到極大限制，尤其限定了LED的中心波長必須為550奈米，導致該專利覆蓋的產品範圍大幅縮減。EP402專利為DBR晶片技術，與首爾半導體在新聞稿聲稱使用No Wire LED技術的WICOP技術不全相同。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導提到，億光電子主張其獲取商業秘密的行為發生在台灣，韓國法院沒有管轄權。但韓國一審法院未採納該主張，判處5000萬韓圓罰金。韓國二審法院則推翻了一審不構成《產業技術保護法》規定的產業技術無罪認定，加重至6000萬韓圓罰款。
報導指出，在韓國最高法院在判決中提到，若產業技術及商業秘密的拍攝、非法洩漏行為發生在韓國境內，即使獲取和使用該技術的行為發生在國外，仍可視為在韓國境內犯罪，認為將該公司（億光電子）視為在韓國轄內犯罪具合理性。
針對這起案件，億光電子曾在去年發出聲明重申，「於2018年針對首爾半導體的EP2656402B1專利(以下簡稱「EP402專利」)向歐洲專利局(EPO)提出專利異議(Opposition)，在審理過程中，首爾半導體為維持該專利的有效性去限縮專利保護範圍，但同時也使技術應用受到極大限制，尤其限定了LED的中心波長必須為550奈米，導致該專利覆蓋的產品範圍大幅縮減。EP402專利為DBR晶片技術，與首爾半導體在新聞稿聲稱使用No Wire LED技術的WICOP技術不全相同。」