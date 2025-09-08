我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今年不少主動型ETF強勢掛牌，投資人有更多選擇可以投資，最新又有新兵出現，統一投信再推出「統一全球創新主動式ETF」（00988A），聚焦全球創新浪潮，將於10月15日到10月17日募集繳款，發行價每股新台幣10元。統一投信表示，00988A的創新投資不只是追求熱門股，而是以「金三角」策略，涵蓋顛覆式、漸進式、擴展式三類型的創新，投資主軸除了涵蓋作為創新軍火庫的人工智慧基建供應鏈，還包括硬實力、軟實力、資源、金融與消費等領域，這六大創新主軸完整掌握全球創新的驅動力，主動選股抓住創新價值核心。選股策略部分，00988A採雙引擎並進，同時配置技術領先、有護城河優勢的「產業霸主」；和高成長潛力的「市場新星」。舉例來說，輝達是目前在AI生態系中的霸主，隨著整體AI持續高速成長，引爆了推理能力需求，博通憑藉其ASIC（客製化邏輯晶片）設計與整合能力，成為客製化AI晶片浪潮中的新星。整體來說，創新正在加速化，很多領域的霸主和新星都在強勢成長，00988A力求雙引擎組合，同時掌握領航力與爆發力。統一投信指出，他們長年深根主動式投資，研究團隊每年有超過7000人次拜訪海內外企業，掌握產業鏈第一手資訊，並以嚴謹研究與實地調研支撐投資決策，是主動投資創造超額報酬的關鍵價值。截至今年7月底，統一投信總管理資產5023億元，其中主動股票型部位占比逾半，再次印證其在主動投資領域的專業地位。統一投信也提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。