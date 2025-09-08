我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉雨柔曾表示，人生劇本不是這樣寫，是由於小花生突然到來，才讓自己去正視這段關係和規劃未來。（圖／翻攝自＠lyvonne0526）

▲劉雨柔深夜動怒發文，不滿有人對女兒品頭論足。（圖／翻攝自＠lyvonne0526）

▲劉雨柔曾透露，自己在剖腹產時大量失血，幾乎失去意識，是在聽見女兒第一聲啼哭才瞬間清醒。（圖／翻攝自＠lyvonne0526）

女星在今年7月與職籃球星步入禮堂，並在同月迎來女兒「小花生」出生，成為媽媽一個多月的她，時常在社群分享育兒日記。不料今（8）日深夜竟罕見動怒，稱女兒絕對是我的底線，不滿有人對女兒品頭論足，更怒嗆「對八婆閒人不會客氣」。劉雨柔今（8）日深夜在IG限時動態突開嗆，怒批某些八婆與閒人，對孩子的外貌或身材比例說三道四。她直言看孩子「用眼睛看就好」，不滿的表示「嘴巴有多緊就閉多緊」。原本曾在節目中表態沒有結婚打算的劉雨柔，於今年1月無預警宣布懷孕，且於07月16日迎來女兒「小花生」，孩子出生後時常在社群分享育女的生活點滴。劉雨柔表示，自己絕不會選擇隱忍，強調「女兒絕對是我的底線」，並發狠話警告「不管對方是誰，我都不會客氣」。劉雨柔先前就曾跟《TVBS新聞網》透露，剖腹產時因大量失血險些失去意識，是女兒的哭聲讓她清醒，也因此更堅定了守護孩子的決心。