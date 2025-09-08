我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部今（8）日公布最新「職位空缺概況調查」，顯示3月底工業及服務業職缺數為27.6萬個，職缺率3.1%，進、退率均為2.5%。其中以製造業9.2萬個占33.5%最多，批發及零售業4.7萬個占16.9%居次，住宿及餐飲業2.5萬個占9.1%居第3。職位空缺產生為經濟運行常有現象，代表市場勞動力需求狀況，可視為企業對於未來人力展望預測，與「勞動需求大於相關勞動供給」所形成「勞動力短缺」現象不同。對於服務業進入率、退出率較工業部門高，李健鴻表示，兩者影響因素不同，進入率涉及到事業單位門檻高低，包括是否有證照、特殊技術，而退出率可能是退休、辭職、或是解雇，而服務業主要是辭職退出比率較高，退休比率則相對較少，這都跟服務業條件、福利及工作時間相關。據統計，今年3月底工業及服務業職缺數為27.6萬個，職缺率3.1%，進、退率均為2.5%，全時職缺平均招募時間為3.5個月。其中，工業部門職缺率3.2%，進、退率各為2.1%、2%，招募時間3.7個月；服務業部門職缺率3.1%略低於工業部門，招募時間3.3個月亦較短，但進、退率均為2.8%，則明顯高於工業部門；這部分顯示雖然服務業招募人才速度較快，但是屬於「快進快出」。各大業職缺數以製造業9.2萬個占33.5%最多，批發及零售業4.7萬個占16.9%居次，住宿及餐飲業2.5萬個占9.1%居第3，三者合計占近6成。另外，營建工程業、醫療保健及社會工作服務業亦均逾1.6萬個；各主要行業職缺率以住宿及餐飲業4.4%、其他服務業與藝術娛樂及休閒服務業4%、營建工程業3.4%、運輸及倉儲業與出版影音及資通訊業3.3%較高，製造業則為3.1%。針對招募時間部分，工業及服務業以超過1個月至3個月以內占近5成最多，1個月以內及超過3個月至6個月以內均占約2成，超過6個月則占12.8%；招募時間為3.5個月。按主要行業觀察，以營建工程業、運輸及倉儲業、其他服務業均達4.4個月較長，醫療保健及社會工作服務業4.1個月次之，專業科學及技術服務業3.9個月再次之，另製造業為3.5個月、住宿及餐飲業為3.3個月。對於服務業進入率、退出率較工業部門高，李健鴻表示，兩者影響因素不同，進入率涉及到事業單位門檻高低，包括是否有證照、特殊技術，而退出率可能是退休、辭職、或是解雇，而服務業主要是辭職退出比率較高，退休比率則相對較少，這都跟服務業條件、福利及工作時間相關。