台中房市降溫訊號明確，市議員陳俞融提出多項數據，痛批盧市府「對市民痛苦麻木不仁」。他指出，預售屋糾紛案件急速上升，市府稅收也因交易量下滑而縮水，但市府卻仍堅持於9月9日大規模標售市有土地，共173筆、總底價高達227億元。她直言，這是「官方帶頭炒地」，將使高房價火上加油，犧牲市民居住正義。陳俞融指出，房市正快速降溫。根據市府資料，預售屋消費申訴案件從112年的209件，增加至113年的252件，成長逾兩成；其中因建商「延遲開工或交屋」所引發的糾紛，更從31件暴增至54件，增幅高達74%。連建商都蓋不下去、交不了屋，市場趨冷訊號這麼明顯，市府難道看不見？她強調，市府的財政也早已感受到衝擊。地稅局在書面資料中坦言，今年「契稅」收入受到中央信用管制與房市交易量減少影響，「略低於預期」。陳俞融批評，第一線稅務機關都知道房市不景氣，掌管土地政策的地政局卻還活在平行時空，把抵費地、配餘地當提款機。根據市府規劃，9月9日將標售包含水湳經貿園區、13期與14期重劃區等精華地段在內的173筆土地，總底價突破227億元。陳俞融直言，在買氣疲弱之際大量釋地，只會讓財團低價進場壟斷，墊高土地成本，最終轉嫁給購屋民眾，產生更多「天價房屋」。陳俞融強調，市民居住痛苦指數持續飆升，市府卻只顧著變賣祖產、美化帳面數字。他嚴正要求盧市府懸崖勒馬，停止將標售土地作為財源工具，應將資源轉向興建社會住宅、提升社宅服務，讓台中市民真正能安居樂業。