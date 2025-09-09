屋齡40年以上的屋主注意，買賣前少做「陽台補登」這件事，可能損失至少200萬元！新北市新店地政事務所指出，現行申請陽台補登需檢附使用執照存根、竣工圖等相關文件，但目前簡化流程，只要有一戶完成，同棟都適用，相當瞬間增值，可透過「陽臺補登一鍵查」，輸入門牌號碼就能快速查詢。
什麼是「陽台補登」？老公寓為何容易漏登？
房屋的權狀面積由室內實際坪數、附屬建物（例如陽台）及公共空間所組成。然而，政府直到1982年才開放陽台可辦理測繪登記。這代表屋齡超過40年的老屋，其陽台面積很可能沒有被記錄在權狀中，導致屋主在買賣房屋時，坪數與實際價值產生落差。
根據內政部不動產資訊平台的數據，2024年第三季台北市老公寓平均房價每坪約為65.52萬元。若屋主的公寓擁有3坪的未登記陽台，在賣屋前完成補登，就能讓房屋增值至少約200萬元。
如何進行陽台補登？5步驟一次看
永慶房屋契約部資深經理陳俊宏指出，申請陽台補登通常可在一個月內完成，傳統流程包含以下5個步驟：
1.確認房屋有未登記的陽台面積。
2.準備文件： 攜帶房屋所有權人身分證、印章與建物權狀，向縣市政府工務局或建管處申請建物竣工圖及使用執照存根。
3.送件申請： 前往地政事務所，送件申請建物測量及補登面積。
4.現場勘測： 地政事務所會派員到現場進行勘測。
5.完成補登： 審查通過並繳納相關規費後，地政事務所會核發新的建物權狀，即完成補登程序。
簡化流程！「陽臺補登一鍵查」快速查詢
為了簡化流程，新北市新店地政事務所近期推出了「陽臺補登一鍵查」線上服務。只要輸入自家門牌號碼，即可快速查詢同棟建物中是否有其他住戶已完成陽台補登，大幅節省您來回奔波的時間。
哪些情況可適用簡化作業？
如果同一使用執照的同棟建物中，已經有一戶完成陽台補登記，其他位於同一垂直投影位置的樓層（不包含頂樓）即可適用簡化作業，無需再向建管機關申請竣工圖等資料，讓整個流程更加方便快捷。
資料來源：新北市新店地政事務所陽臺補登一鍵查
我是廣告 請繼續往下閱讀
房屋的權狀面積由室內實際坪數、附屬建物（例如陽台）及公共空間所組成。然而，政府直到1982年才開放陽台可辦理測繪登記。這代表屋齡超過40年的老屋，其陽台面積很可能沒有被記錄在權狀中，導致屋主在買賣房屋時，坪數與實際價值產生落差。
根據內政部不動產資訊平台的數據，2024年第三季台北市老公寓平均房價每坪約為65.52萬元。若屋主的公寓擁有3坪的未登記陽台，在賣屋前完成補登，就能讓房屋增值至少約200萬元。
永慶房屋契約部資深經理陳俊宏指出，申請陽台補登通常可在一個月內完成，傳統流程包含以下5個步驟：
1.確認房屋有未登記的陽台面積。
2.準備文件： 攜帶房屋所有權人身分證、印章與建物權狀，向縣市政府工務局或建管處申請建物竣工圖及使用執照存根。
3.送件申請： 前往地政事務所，送件申請建物測量及補登面積。
4.現場勘測： 地政事務所會派員到現場進行勘測。
5.完成補登： 審查通過並繳納相關規費後，地政事務所會核發新的建物權狀，即完成補登程序。
簡化流程！「陽臺補登一鍵查」快速查詢
為了簡化流程，新北市新店地政事務所近期推出了「陽臺補登一鍵查」線上服務。只要輸入自家門牌號碼，即可快速查詢同棟建物中是否有其他住戶已完成陽台補登，大幅節省您來回奔波的時間。
哪些情況可適用簡化作業？
如果同一使用執照的同棟建物中，已經有一戶完成陽台補登記，其他位於同一垂直投影位置的樓層（不包含頂樓）即可適用簡化作業，無需再向建管機關申請竣工圖等資料，讓整個流程更加方便快捷。