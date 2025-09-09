屋齡40年以上的屋主注意，買賣前少做「陽台補登」這件事，可能損失至少200萬元！新北市新店地政事務所指出，現行申請陽台補登需檢附使用執照存根、竣工圖等相關文件，但目前簡化流程，只要有一戶完成，同棟都適用，相當瞬間增值，可透過「陽臺補登一鍵查」，輸入門牌號碼就能快速查詢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是「陽台補登」？老公寓為何容易漏登？

房屋的權狀面積由室內實際坪數、附屬建物（例如陽台）及公共空間所組成。然而，政府直到1982年才開放陽台可辦理測繪登記。這代表屋齡超過40年的老屋，其陽台面積很可能沒有被記錄在權狀中，導致屋主在買賣房屋時，坪數與實際價值產生落差。

根據內政部不動產資訊平台的數據，2024年第三季台北市老公寓平均房價每坪約為65.52萬元。若屋主的公寓擁有3坪的未登記陽台，在賣屋前完成補登，就能讓房屋增值至少約200萬元。

▲信義房屋專案經理林郁晴分析，中永和在地居民多半於此生活十年以上，與鄰里、親友建立深厚人脈，即使從老公寓換成電梯大樓，也傾向留在同區，甚至替子女置產也選擇不離開，形塑了「換不出去」的現象。（圖／信義房屋）
▲屋齡超過40年的老屋，其陽台面積很可能沒有被記錄在權狀中，導致屋主在買賣房屋時，坪數與實際價值產生落差。（示意圖／信義房屋）
如何進行陽台補登？5步驟一次看

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏指出，申請陽台補登通常可在一個月內完成，傳統流程包含以下5個步驟：

1.確認房屋有未登記的陽台面積。

2.準備文件： 攜帶房屋所有權人身分證、印章與建物權狀，向縣市政府工務局或建管處申請建物竣工圖及使用執照存根。

3.送件申請： 前往地政事務所，送件申請建物測量及補登面積。

4.現場勘測： 地政事務所會派員到現場進行勘測。

5.完成補登： 審查通過並繳納相關規費後，地政事務所會核發新的建物權狀，即完成補登程序。

簡化流程！「陽臺補登一鍵查」快速查詢

為了簡化流程，新北市新店地政事務所近期推出了「陽臺補登一鍵查」線上服務。只要輸入自家門牌號碼，即可快速查詢同棟建物中是否有其他住戶已完成陽台補登，大幅節省您來回奔波的時間。

哪些情況可適用簡化作業？

如果同一使用執照的同棟建物中，已經有一戶完成陽台補登記，其他位於同一垂直投影位置的樓層（不包含頂樓）即可適用簡化作業，無需再向建管機關申請竣工圖等資料，讓整個流程更加方便快捷。

▲新北市新店地政事務所推出「陽臺補登一鍵查」，輸入門牌號碼就能快速查詢。（圖／新店地政事務所官網）
▲新北市新店地政事務所推出「陽臺補登一鍵查」，輸入門牌號碼就能快速查詢。（圖／新店地政事務所官網）
資料來源：新北市新店地政事務所陽臺補登一鍵查



相關新聞

有房的人注意！地價稅清查中　9/30前少做「1件事」：多繳3倍罰款

前7月僅15.4萬人買房！最慘5縣市有1特色　徐佳馨：要小心3大危機

換屋神招重購退稅失靈！財政部認：「這類房」不能用、最近很多例

地價稅11月繳！「納稅義務人、算法、自用幾戶、優惠期限」一次看