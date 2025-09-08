我是廣告 請繼續往下閱讀

知名在地飲品品牌 吳家紅茶冰，今年中元節首度推出 《廟會杯》，結合台灣藝術家的創作，推出節慶限定設計。以「祈福庇佑」為核心，將傳統信仰、藝術設計與飲品文化融於兩款限定杯身，讓一杯茶不僅解渴，更承載祝福，陪伴消費者在日常生活中感受台灣節慶文化的溫度。這次企劃由統一集團旗下藝文品牌 玲廊滿藝扮演橋接角色，讓台灣優秀的藝術家作品被更多人看見。藝術不再僅掛在牆上被欣賞，而是透過日常茶飲融入生活，拉近大眾與藝術的距離。藝術家 曾啟文以水彩細膩描繪廟宇參拜、祈求平安的場景，巧妙結合東方工筆的精緻筆觸與西方繪畫的鮮明色彩，開創獨特藝術語彙。自疫情以來，曾啟文聚焦「親情」主題，透過動物母子、父子互動象徵人類情感的延續，作品鮮活生動又具厚度。此次為《廟會杯》設計，他將祈安氛圍融入手繪風格，讓信仰與日常生活展開全新對話。兩款限定設計包含：《祈福》：廟埕前焚香祈禱，香煙裊裊、燈籠高掛，傳達對神明與祖先的敬意。《國泰民安》：融合宮廟建築、香爐與節慶元素，以傳統色彩象徵全民祈願、闔家平安。「喝茶不只是日常消費，更是一種文化體驗。」品牌表示，透過與玲廊滿藝的合作，希望更多人能在手中的一杯茶裡，感受到中元節文化所承載的凝聚力與祝福。《廟會杯》將於中元節期間限定推出，數量有限。 無論是參與普渡儀式，或只是想喝一杯冰涼茶飲，都能在這個夏天帶回一份祝福與庇佑。