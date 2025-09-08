我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣明治Meiji宣布推出「膠原蛋白璀璨金」升級版，配方同步日本，主打一匙（7g）就能補充 5,000mg 膠原蛋白，一次囊括七大美麗成分，從日常美顏打底到進階滋養加乘，鎖定忙碌上班族與保養新手，以「更簡單、可持續」為訴求。品牌表示，此次升級在維持高適口性與易溶特性的同時，強化「少步驟、高效率」的日常執行力，讓保養更貼近生活節奏。新配方延續系列粉體細緻、冷熱飲皆能快速拌勻的特性，降低連續飲用的阻力。整體採「四項基礎美容成分」打底，搭配「三項奢華亮點成分」加乘，兼顧滋養、賦活與美顏調理等面向。相較舊品，本次新增「胺基葡萄糖」與「透明質酸鈉（玻尿酸）」雙成分：其中胺基葡萄糖被視為「玻尿酸合成關鍵成分」；透明質酸鈉(玻尿酸)則具高度親水性，可有效保留水分，兩者相互呼應，讓養顏調理更有感。同時保留「奢華元素」的選材思維，以高規格成分組合，回應對質感與成效都在意的族群與其堆疊名詞，本次升級更著重於把複雜配方轉成清楚、可理解的結構：每天「一匙＝5000mg 膠原蛋白＋多重美容成分」。品牌以「打底×加乘」兩層邏輯設計，讓保水力、光彩力與氣色加乘能同時到位，減少多罐並行的負擔，也更容易養成固定儀式。本次升級鎖定想用「一匙」建立每日儀式的人——時間被壓縮的上班族與剛入門的保養新手。產品採用專利 Magical Clear 淡味技術，減輕膠原蛋白特有氣味，拌入咖啡、茶、牛奶、豆漿或優格時不影響原有風味；因此不必另外增加保養步驟，只要沿用你平常喝飲品的時機（如早餐咖啡、午間優格、睡前溫飲），加入一匙（約7g）即可完成每日美麗補充與內在打底。對於已使用外用保養、希望內外並進的人，也更容易長期持續。現在在Meiji shop官方購物網站及MOMO還有7g隨身包可以選購唷！建議以「一天一匙（7g）」為原則，固定在早餐後或睡前最容易養成習慣。可加入牛奶、咖啡、豆漿或優格；先以少量液體攪開再加滿，溶解更均勻。若同時搭配富含維生素C的飲食、維持日間防曬與規律作息，整體感受更完整。情境小示範：早晨補充：拌進黑咖啡或豆漿，清爽不搶味。運動後：加進牛奶或高蛋白飲，當作日常機能補給。睡前儀式：以溫飲收尾，固定時段更好持續。成分來源與過敏原請以外盒標示為準；若有魚/甲殼類等食物過敏史、特殊疾病或孕期等狀況，建議先諮詢專業醫療人員。與其他保健品併用時，留意每日總攝取量與均衡飲食原則，避免過量即是良策。從「可持續」角度看，一匙＝關鍵劑量＋完整配方的設計，確實更貼近日常節奏；易溶、Magical Clear淡味技術讓混飲選擇更自由。對「想有效果、但時間不夠」的族群而言，這次升級把複雜變簡單，也維持了系列一貫的質感形象與「奢華元素」設定。註：實際成分、營養與食用方式以產品外盒與官方公告為準