美國總統川普（Donald Trump）今（8）日現身紐約亞瑟·艾許體育場，觀看美國網球公開賽男單決賽，在國歌奏響期間，他向現場觀眾敬禮微笑，卻引發全場狂噓。更具爭議的是，一張在網路上瘋傳的照片顯示，川普在觀賽過程中吞下一片淡藍色的藥片，引發網友對其健康狀況的高度關注與熱烈討論。這起事件源於美聯社攝影師庫達基（Andres Kudacki）在社群平台X上發布的一張照片。照片中，美國總統川普似乎正在咬服某種淡藍色的藥片。這張照片迅速獲得超過1000次轉發，引起網友對其健康情況的熱議。不少網友猜測，川普服用的可能是「阿得拉」（Adderall），並附上圖片進行佐證。這是一種處方藥，屬於中樞神經興奮劑，常用於治療注意力不足過動症（ADHD）或發作性嗜睡症，能夠提高注意力和集中力。不過，也有部分網友認為這片藥丸可能只是一片薄荷糖，因為其外觀與阿爾托斯薄荷糖非常相似。截至目前，對於川普在美網觀賽時服用的「藥片」，白宮方面尚未作出回應。川普的健康情況早已備受各方關注。早在8月下旬，他的右手曾多次被拍到出現明顯淤傷，並被發現使用厚重化妝品進行遮蓋。白宮方面隨後解釋稱，這一情況與其日常服用阿司匹林及頻繁握手導致的輕微軟組織刺激有關，並在9月初公布的體檢結果中，確認川普患有「慢性靜脈功能不全」。此外，據美國多家媒體報導，比賽開始前約45分鐘，川普從貴賓包廂現身，美網賽事主辦方因此臨時加強現場安檢措施，賽場一度進入高壓管控狀態。在演唱美國國歌期間，川普出現在現場大螢幕中，舉手敬禮並微笑，這一舉動隨即引發觀眾席整齊的噓聲。儘管美國網球協會（USTA）已指示轉播方盡量減少相關畫面播出，但噓聲仍在美國廣播公司（ABC）等轉播頻道中清晰可聞。