▲辛芷蕾成名背後是努力不懈的辛酸。（圖／美聯社／達志影像）

▲辛芷蕾俏皮咬著獎盃，鼓勵大家勇敢追夢。（圖／辛芷蕾微博）

中國女星辛芷蕾今年靠著電影《日掛中天》拿下第82屆威尼斯影展最佳女演員，是繼鞏俐、葉德嫻之後，第3位拿到該獎項的華人影后。而辛芷蕾的成名之路其實不簡單，她家境貧困，爸爸更在她唸大學時因病癱瘓，辛芷蕾只能到處打工，跑了8年龍套才有知名度。在她最苦的那段時間，連電腦都無法買給爸爸，這讓她懊悔不已。因此如今去墳前祭奠亡父時，她都會燒一台紙紮的電腦給爸爸，希望能彌補遺憾。現年39歲的辛芷蕾其實早在2011年就出道，但當時她沒名氣、沒靠山，只能跑龍套維生。加上家境本來就不富裕，辛芷蕾經濟一直都很拮据。2018年她在節目《星空演講》上分享，自己爸爸過世前癱瘓了5年時間，有次問她可不可以幫忙買一台電腦，想跟叔叔、伯伯們視訊聊天，但辛芷蕾當時實在沒錢，只能拒絕了他。怎料辛芷蕾的爸爸後來就過世了，這成了辛芷蕾的心結，一直覺得很對不起爸爸，因此現在她每年去幫爸爸掃墓時，都會燒一台紙紮的電腦給爸爸，希望能多少彌補一點遺憾。辛芷蕾也分享，她在北京跑龍套的這些年，爺爺因肝癌也到北京治療，她想帶爺爺去吃正宗的北京烤鴨，但身上其實只剩2000元人民幣（約8700元台幣），爺爺也知道她沒錢，所以後來吃飯時都不太敢點菜，那頓飯祖孫倆都吃得不盡興，也讓辛芷蕾覺得很對不起家人。因此辛芷蕾出道後一直很想成名，她毫不避諱地說自己就是想賺錢，把野心全寫在臉上。後來辛芷蕾靠著電影《長江圖》、古裝劇《如懿傳》才終於爆紅，2023年王家衛執導的陸劇《繁花》更讓辛芷蕾口碑、名利雙豐收，今年她憑藉《日掛中天》拿下威尼斯影后時，也鼓勵所有女性，「只要有夢想，就大膽去想、大膽去做，萬一哪天就實現了呢？像我一樣。」希望大家都能不畏艱苦，勇敢逐夢。