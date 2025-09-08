我是廣告 請繼續往下閱讀

台電為了讓桃園地區用電韌性更高，規劃在桃園觀音區興建「觀園超高壓變電所」直接引進大潭電廠的電力。上週卻遇到民眾舉白布條抗議，台電今（8）日表示，桃園市近十年用電戶數成長達17.4%，用電量近300億度，約占全國用電量超過10%，直接引進大潭電廠電力，有助於當地電力韌性，將會持續有地方進行溝通。大潭電廠已經陸續改建完畢，而觀塘第三天然氣接收站已啟用，確保北部地區用電充足。但台電也表示，大潭電廠電力主要經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配到南桃園各區域型變電所。這種長距離輸送模式不僅會造成電力耗損，也增加了輸電線路發生事故的風險。對此，台電希望在觀音地區興建「觀園超高壓變電所」直接引進大潭電廠的電源，配送到區域變電所，有效縮短電力輸送距離，降低耗損，確保未來航空城等產專區、桃竹苗大矽谷計畫等重大建設所需電力。然而，上週有近300位居民，拉起白布條高喊「台電變電所滾蛋」。自救會更稱，台電規避環評在觀音區設置超高壓變電所不敢讓人民知道，目前已知台電與地主下訂金，土地尚未購置完成，鄰近有許多新大樓很多尚未賣出，不少年輕人花了畢生心血買房，變電所設置後恐影響人民健康、影響房地產一落千丈。對此，台電回應，觀園變電所將採新一代「屋內型」設計，主要電力設備均在屋內，電磁場可有效被建築結構體阻隔，同時亦將採取高標準監測與防護措施，並公開透明呈現數據，消除居民疑慮。有關民眾質疑觀園變電所用地面積4.9公頃，是為規避環評門檻一事，台電澄清，觀園變電所用地屬於非都市計畫區，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，工廠和園區開發案的環評門檻是以開發面積來衡量，變電所則是以與鄰近國中小及醫院的距離是否超過50公尺來判斷，因而與用地面積無關。