網紅若盈近日在限時動態分享一名男子餵小狗喝酒的影片，還笑說：「牠喝醉後一直狂吠」，引發網友炎上，痛批若盈難道不知道動物不能喝酒嗎？對此，若盈今（8）日傍晚在IG發文道歉了，她說該飼主自己不認識，並表示在看到網友的提醒後才驚覺，她應該要馬上制止這種行為，但飼主當下已經離開，「這完全是我處理不當、沒有及時保護狗狗的錯誤，我也為此感到懊悔。」
若盈拍餵狗喝酒影片 她道歉：很懊悔
若盈曾與魏如萱因前男友Ian的關係發生感情糾紛，怎料她恢復單身後也是爭議不斷，因貼出小狗喝酒的影片遭網友痛批無腦。若盈稍早發文道歉，「我在9月6日自行前往苗栗衝浪，過程中有看到不認識的阿伯餵狗喝酒，但我卻只想到先拍照，沒有立刻上前制止，對此我感到非常抱歉。」
若盈說自己在收到網友們的提醒後，才驚覺應該要馬上制止飼主餵狗喝酒的行為，「但那時狗狗已經被飼主帶離，這完全是我處理不當、沒有及時保護狗狗的錯誤，我也為此感到懊悔。謝謝大家的指正，我深刻瞭解到我的做法不夠積極、妥適，甚至是消極助長這種傷害動物的不當行為，更沒有在第一時間保護到小狗。」
若盈承諾去收容所當志工：學習照顧動物
若盈表示自己未來如果遇到類似狀況，會在確保自身安全的前提下，立即上前制止，也會通報動保團體，提供事件發生的地點、時間與詳細情況，讓專業單位能夠介入。若盈也承諾她會到收容所當志工，「進一步學習照顧動物的正確方式，希望能展現保護動物與改正的決心。」
目前若盈的IG留言功能關閉，Threads上則有不少網友抨擊若盈，「離譜至極，根本拿生命開玩笑。請不要再有鑑賞力奇差的人說她神似張柏芝，之前就覺得根本不同世界的人，後者對生命萬物充滿愛」、「從分手事件就覺得她是那種無聊的大學生，看到這影片真的是不意外欸！拜託無腦不要還這麼多人挺」、「男男女女事件不批評，但傷到狗，看不下去」。
看更多若盈相關報導：
若盈拍餵狗喝酒影片遭炎上！狗喝醉狂吠 全網怒喊虐待：很有趣嗎
若盈分手Ian後首發片！「三角關係未解」魏如萱疑遭設局粉絲心疼
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
若盈曾與魏如萱因前男友Ian的關係發生感情糾紛，怎料她恢復單身後也是爭議不斷，因貼出小狗喝酒的影片遭網友痛批無腦。若盈稍早發文道歉，「我在9月6日自行前往苗栗衝浪，過程中有看到不認識的阿伯餵狗喝酒，但我卻只想到先拍照，沒有立刻上前制止，對此我感到非常抱歉。」
若盈說自己在收到網友們的提醒後，才驚覺應該要馬上制止飼主餵狗喝酒的行為，「但那時狗狗已經被飼主帶離，這完全是我處理不當、沒有及時保護狗狗的錯誤，我也為此感到懊悔。謝謝大家的指正，我深刻瞭解到我的做法不夠積極、妥適，甚至是消極助長這種傷害動物的不當行為，更沒有在第一時間保護到小狗。」
若盈表示自己未來如果遇到類似狀況，會在確保自身安全的前提下，立即上前制止，也會通報動保團體，提供事件發生的地點、時間與詳細情況，讓專業單位能夠介入。若盈也承諾她會到收容所當志工，「進一步學習照顧動物的正確方式，希望能展現保護動物與改正的決心。」
目前若盈的IG留言功能關閉，Threads上則有不少網友抨擊若盈，「離譜至極，根本拿生命開玩笑。請不要再有鑑賞力奇差的人說她神似張柏芝，之前就覺得根本不同世界的人，後者對生命萬物充滿愛」、「從分手事件就覺得她是那種無聊的大學生，看到這影片真的是不意外欸！拜託無腦不要還這麼多人挺」、「男男女女事件不批評，但傷到狗，看不下去」。
看更多若盈相關報導：
若盈拍餵狗喝酒影片遭炎上！狗喝醉狂吠 全網怒喊虐待：很有趣嗎
若盈分手Ian後首發片！「三角關係未解」魏如萱疑遭設局粉絲心疼
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！