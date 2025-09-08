我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莎莎（左起）、姚元浩、吳映潔在《嗨！營業中》最新花絮影片，穿著《小天使》女主角小蓮的服裝入鏡。（圖／好看娛樂提供）

▲白安也是《嗨！營業中》最新一季的重要卡司成員。（圖／好看娛樂提供）

▲《小天使》卡通曾在台灣造成轟動，女主角小蓮（右）尤其受到歡迎。（圖／摘自IMDb）

備受觀眾喜愛的實境節目《嗨！營業中》，第6季前進擁有著名阿爾卑斯山美景，卻也是出了名昂貴的瑞士拍攝，高規格行程讓夥伴們直呼：「太狂了！」最讓觀眾驚嚇的應該是眾家主持人化身為瑞士最聞名全球的《小天使》主角小蓮，尤其是陽剛、大隻的郭泓志，穿上小女孩服裝，充滿一種不知該讓人做何感想的奇妙感覺。過去曾經在義大利等地拍攝的《嗨！營業中》，全新第6季再次回到歐洲，在瑞士出外景，卡司也祭出黃金組合：除了先前曝光的姚元浩、吳映潔、莎莎外、郭泓志，剛發行新專輯的白安也在陣容中。提到瑞士，曾在台灣造成轟動的經典卡通《小天使》就是描述阿爾卑斯山區一個女孩小蓮的故事，因此製作單位讓所有主持人都打扮成小蓮，湊成「蓮蓮家族」，花絮影片一發布也引起粉絲的討論。而在開錄前，郭泓志被製作單位控訴說錄製時不可以放水屁，影響製作環境的空氣清新，影片上架之後笑翻粉絲，感到真的非常親切又直白。雖然當了媽媽但還是頗有青春感的「鬼鬼」吳映潔，穿上小蓮的服裝，不失俏麗，莎莎也仍有可愛的感覺，倒是姚元浩與郭泓志一起穿上黃衣、紅裙加入「蓮蓮家族」，就不一定會讓人有賞心悅目的感覺。《嗨！營業中》的最新花絮影片，鬼鬼、莎莎、姚元浩都變身小蓮，開心向粉絲們打招呼，在瑞士阿爾卑斯山上，盡情地歡笑。他們會在此接受什麼樣的挑戰和考驗？可以持續鎖定官方社群網站的更新。