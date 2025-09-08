我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市蘆洲區民義街一處民宅昨（7）晚18時傳出命案！61歲盧姓女房東昨因多日聯繫不上女房客，上門查看時聞到濃濃屍臭味報警。警方協助進入屋內發現，獨居女子已死亡多時，且遺體發黑腫脹，經查死者租屋名字「查無此人」，也無身分文件，警方將採集指紋與DNA，同時報請檢方相驗，並請移民署協助釐清身分。盧姓女房東表示，女房客承租該戶6年，從事飾品販賣及護膚美容，每月6日都會按時繳交2萬多元房租，但本月6日卻沒收到對方訊息，也聯繫不上，因此於昨日晚間18時許上門探查，沒想到女房客已陳屍屋內。警方獲報到場進入屋內，發現女子躺在床上，全身發黑腫脹，已明顯死亡。警方在現場進行採證並無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，警方查女房客在租賃契約上署名「王珍妮」，但未留下身分證字號，經查詢後並無此人，經警方初步查詢，並無此人，僅知死者疑為40多歲的婦人。由於警方無法確認死者身分，全案已報請新北地檢署進行刑事相驗，後續將採集女子指紋與DNA，並會請移民署協助釐清其身分，以查明確切死因。