韓國疾病管理廳８日將「立百病毒感染症」（Nipah Virus Infection）列為一級傳染病，主因是印度、孟加拉出現多起立百病毒感染病例，從這2國入境韓國的人士均需完成健康申報。這是自2020年新冠肺炎以來首次有新的一級傳染病。據《韓聯社》報導，韓國疾病管理廳8日公布，將「立百病毒感染症」（Nipah Virus Infection）列為一級傳染病。一級傳染病是指與生物恐怖主義相關、致死率高或爆發風險高的傳染病。這也是自2020年新冠病毒之後新增的首個一級傳染病，不過新冠後期被降級。加上立百病毒，目前韓國有18個一級傳染病，包括SARS、MERS。立百病毒感染症最早於1998年首次在馬來西亞的一個養豬場被發現，由立百病毒感染引起的人畜共通傳染病。立百病毒可透過直接接觸受感染動物或人類（如果蝠）的體液，或食用被受感染動物體液污染的食物傳播。感染初期可能出現發燒、頭痛、肌肉痛、嘔吐、喉嚨痛等症狀，後期則可出現頭暈、意識障礙等，嚴重會引發腦炎、癲癇，並可在24至48小時內導致昏迷。立百病毒潛伏期為4至14天，死亡率為40％至75％。全球已有五個國家出現立百病毒感染病例，馬來西亞、新加坡、菲律賓、孟加拉、印度。其中，馬來西亞、新加坡、菲律賓近10年未通報病例，但印度和孟加拉今年分別通報2例和3例死亡病例。韓國疾病管理廳表示，立百病毒傳入韓國的可能性較低，但已經建構診斷檢測體系，並將近期有報告確診病例的印度、孟加拉指定為檢疫管理區，從印度與孟加拉入境韓國的旅客，若有發燒、頭痛等症狀，必須透過Q-CODE系統或健康狀況問卷完成申報。當疑似感染立百病毒的患者到醫療機構就診時，醫療機構必須立即向當地公共衛生中心或疾病管制機構報告病例，必要時對患者進行隔離。韓國疾病管理廳表示，將立百病毒感染症指定為一級傳染病，是為了提前防範海外傳染病輸入風險而採取的措施，今後將持續密切關注全球疫情，加強國內傳染病管理體制。據衛福部疾管署網站資訊，台灣目前尚未有立百病毒的病例通報，今年迄今僅有孟加拉、印度報告確診案例。孟加拉今年迄今累計5例病例、3例死亡案例，該國2001迄已累計341例病例，其中241例死亡。印度喀拉拉邦今年也通報3例確診個案，其中1例死亡。