前NBA美國職籃（National Basketball Association）球星史密斯（J.R. Smith）今（9）日迎來40歲生日。NBA生涯先後效力5支球隊，在2011年NBA停擺時期史密斯還到CBA效力一個賽季。2016年，為了保留奪冠班底，騎士與史密斯簽下了一紙為期4年的合約。之後，他於2020年加盟洛杉磯湖人，再度與「詹皇」並肩作戰，並隨隊奪得總冠軍。2021年史密斯正式宣布退休，結束職業球員生涯。高中時期，史密斯先後就讀3所高中，最後轉學至籃球強校聖貝內迪克茨預備學校，在高中籃球舞台平均每場繳出亮眼的 27 分、6 籃板與 5 助攻表現，成功引起大學與NBA各隊的高度注意。高中畢業後，史密斯選擇直接參加2004年的NBA選秀並於首輪第 18 順位被紐奧良黃蜂相中。就這樣史密斯開啟了職業生涯。他先後披上紐奧良黃蜂、丹佛金塊、紐約尼克斯、克里夫蘭騎士與洛杉磯湖人等隊的球衣，生涯橫跨16個賽季。生涯繳出平均 12.4 分、3.1 籃板與 2.1 助攻，共累計 12,148 分、3,073 板與 2,077 助攻的成績。史密斯也曾在2011年NBA因勞資問題停擺的時期遠赴中國CBA聯賽並效力浙江金牛，儘管他曾在例行賽攻下個人CBA生涯最高的60分，並命中了14顆三分球，但他最終仍無法率領浙江金牛打進季後賽。史密斯的職業生涯中兩度獲得NBA 冠軍。一次是2016年隨騎士奪冠、2020年又與湖人捧起金盃。2013年效力紐約尼克的史密斯以個人生涯單季平均最高的18.1分得分奪得最佳第六人殊榮。2020年隨湖人奪下總冠軍後，史密斯於2021年宣布結束球員生涯。如同媒體曾評價他那般「難以理解卻迷人」，史密斯的職業生涯中既有偷偷解開別人鞋帶這種讓人難以理解的行為，也有關鍵時刻殺死比賽的紀錄，他就是能留下各種經典場面在球迷心中。