▲許凱昨日被爆料聚賭。（圖／翻攝自許凱微博）

中國男星許凱近日風波不斷，昨（8）日被狗仔指稱拍到疑似聚賭畫面，引發外界譁然，他所屬的歡娛影視隨即發布律師函，強調將依法維護權益。然而，這場爭議已讓許凱的演藝事業受到嚴重打擊，不僅形象受損，連後續的拍戲計畫都出現變數。對此，製片人陳益韜呼籲許凱前女友許荔莎：「事情已經過去四年，妹妹差不多就行了。」網路劇《奈何BOSS要娶我》製片人陳益韜出面指出，許凱因近期爭議，連下一部戲的男主角身份都被撤換，他透露該劇原定24日開機，如今因角色變動延宕，拍攝進度勢必受到影響。陳益韜直言資方面臨壓力「都瑟瑟發抖」，擔心輿論波及投資效益。這波爭議最早源於許凱前女友許荔莎的爆料，陳益韜公開呼籲：「事情已經過去四年，妹妹差不多就行了。」他認為許荔莎雖已達成目的，但若持續爆料恐怕讓事件愈演愈烈，對雙方都沒有好處。此番發言雖引發關注，但不久後陳益韜便刪文，並自嘲退圈製片人「隨口一說也能上熱搜」。外界推測，許凱遭換角的作品，正是與魏哲鳴合作的古裝懸疑劇《聽風令》，據傳該劇開機時間將從9月底延至10月中，但劇組尚未正式回應。究竟許凱是否真遭撤換，仍有待後續證實，但此事無疑再度讓他的演藝未來蒙上一層陰影。