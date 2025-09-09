出身中國、但已歸化日本的參議員石平，因為其堅定反共立場，8日遭中國以「長期在台灣、歷史等問題散布謬論」為由實施制裁，手段包括凍結其在中國境內的財產、限制其本人及直系親屬入境中國（含港澳地區）等等。在得知制裁消息後，石平回應稱「完全不受影響」，而中國官媒《環球時報》前總編胡錫進也在個人微博上開嗆，怒批石平就是一個跟余茂春一樣的大漢奸。
胡錫進8日發文，聲稱石平與余茂春的相似之處，就是都出生在中國，之後出國留學並定居在其他國家，甚至入籍當地，余茂春在川普第一任期時很活躍，是國務卿蓬佩奧的中國問題顧問，出盡反華風頭，導致中國輿論充滿對他的厭惡。相較之下，石平在中國輿論場的名氣就小得多，這跟美日地位懸殊有關，相當於「在一個美國走狗的國家混了個小差事」，雖壞事做盡，但中國網路對他的關注級別，一直比余茂春還低。
胡錫進聲稱，到海外謀生，加入人家的國籍，入鄉隨俗、順勢而為，是許多移民不得不做的選擇，但低頭也得有邊界，在忠於自己新國籍的同時，不應與自己曾經的祖國為敵，不做根本的背叛，這是多數有良知的人，都會默默遵守的底線，認為石平不但是個精緻利己主義者，還是政治投機分子，在日本可以走的路有很多條，但他偏要加入同胞最痛恨的日本右翼，把背叛故國當成在日本的政治加分，日本右翼喜歡什麼，他就說什麼、做什麼。
胡錫進批評，石平曾經妄言南京大屠殺「不符合史實」，主張日本修改和平憲法，還支持日本政客參拜靖國神社，只要有利自己在日本混，石平的言行就可以突破任何邊界，對於可能傷害到曾經同胞的感情毫不在乎，還把這種傷害當成對日本右翼表達忠誠的方式。
胡錫進直言，無論石平或余茂春，都做了徹底的投靠和背叛，準備「一條道走到黑」，但這種鼠目寸光相當愚蠢，尤其是石平，日本那麼小，反移民的極端民粹主義正快速興起，用反咬中國和政治效忠，替自己在日本鋪路，絕非是寬闊大道；日本主流社會接納石平，給他的角色也只是一個「反華工具」，日本社會對他政治上的懷疑，以及他做叛徒的道德鄙視將會長期存在。
胡錫進在文章末端更斷言，石平將會受到「永久詛咒」，即使法律懲罰不了他，但還有天，因為他的選擇，導致這個世界只會有恨他、利用他、鄙視他的人，幾乎不會有人真正尊敬他、喜歡他，他將是這個世界上遭到報應機率最高的人之一，放話：「那些報應將進入他的惡夢，並且在他的實際生活場景中若隱若現。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
胡錫進聲稱，到海外謀生，加入人家的國籍，入鄉隨俗、順勢而為，是許多移民不得不做的選擇，但低頭也得有邊界，在忠於自己新國籍的同時，不應與自己曾經的祖國為敵，不做根本的背叛，這是多數有良知的人，都會默默遵守的底線，認為石平不但是個精緻利己主義者，還是政治投機分子，在日本可以走的路有很多條，但他偏要加入同胞最痛恨的日本右翼，把背叛故國當成在日本的政治加分，日本右翼喜歡什麼，他就說什麼、做什麼。
胡錫進批評，石平曾經妄言南京大屠殺「不符合史實」，主張日本修改和平憲法，還支持日本政客參拜靖國神社，只要有利自己在日本混，石平的言行就可以突破任何邊界，對於可能傷害到曾經同胞的感情毫不在乎，還把這種傷害當成對日本右翼表達忠誠的方式。
胡錫進直言，無論石平或余茂春，都做了徹底的投靠和背叛，準備「一條道走到黑」，但這種鼠目寸光相當愚蠢，尤其是石平，日本那麼小，反移民的極端民粹主義正快速興起，用反咬中國和政治效忠，替自己在日本鋪路，絕非是寬闊大道；日本主流社會接納石平，給他的角色也只是一個「反華工具」，日本社會對他政治上的懷疑，以及他做叛徒的道德鄙視將會長期存在。
胡錫進在文章末端更斷言，石平將會受到「永久詛咒」，即使法律懲罰不了他，但還有天，因為他的選擇，導致這個世界只會有恨他、利用他、鄙視他的人，幾乎不會有人真正尊敬他、喜歡他，他將是這個世界上遭到報應機率最高的人之一，放話：「那些報應將進入他的惡夢，並且在他的實際生活場景中若隱若現。」