今（9）日超商咖啡優惠出爐！7-11出示圖片可享有特選美式、珍珠焙火烏龍買一送一，還有APP行動隨時取一日限定，精品美式2杯99元，咖啡控則推薦可以囤特選美式、特選拿鐵買20送20；全家便利商店今（9）日起門市開跑9月取件優惠，至門市領取包裹主動出示證件，可獲19元熱經典拿鐵優惠券；還有星巴克買一送一今起連喝2天。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月3日至9月9日，出示結帳條碼
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯珍珠焙火烏龍買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍門市｜9月3日至9月16日
◾特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯楊枝甘露冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾大杯鳳梨冰沙2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾大杯黑糖粉粿剉冰2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜9月9日（限使用icash Pay支付工具）
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜9月2日至9月11日
◾特選美式買20送20，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買20送20，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買20送10，6.7折（原價55元、特價37元）
◾特大杯美式／拿鐵14杯666元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青20杯666元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾風味飲指定冰飲13杯666元，6.8折（原價75元、特價51元）
◾黑糖珍珠撞奶18杯666元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶15杯666元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾西西里檸檬咖啡系列12杯666元，6.9折（原價80元、特價56元）
📍APP｜9月7日至9月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠奶茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜9月6日至9月15日
◾大杯濃萃美式8杯288元，7.2折（原價50元、特價36元）
◾大杯濃萃拿鐵7杯288元，6.9折（原價60元、特價41元）
◾中杯精品馥芮白／精品冰燕麥拿鐵4杯288元，6.5折（原價110元、特價72元）
◾榛果燕麥拿鐵5杯288元，6.4折（原價90元、特價58元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯288元，6折（原價60元、特價36元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰珍珠焙火烏龍奶茶，5折（原價75元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰好時可可2杯76元，折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市取包裹｜9月9日起至9月22日
全家自9月9日起至9月22日，至門市取件主動出示會員條碼或手機號碼，可獲得三選一優惠券「9元FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽」、「19元Let's Café熱經典拿鐵」、「29元霜淇淋」。
📍APP｜9月8日至9月10日
◾Let's Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾Let's Tea 55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾Let's Tea 65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡星巴克
星巴克買一送一又來了！9月8日至9月10日舉辦「星享成雙 好友分享」，周一至周三連續3天，每日上午11時至晚間8時，星禮程會員買大杯以上，同品項第2杯免費，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享回饋。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍APP｜8月27日至9月30日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價45元、特價22元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜8月20日至9月16日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜8月1日至9月25日
◾精品美式15杯369元，5.5折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵10杯330元， 6折（原價55元、特價33元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
