民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，8日終於獲交保，返家與家人團圓，不過檢方是否會再抗告，備受矚目。前立委邱毅說，為了面子，檢察官一定會提出抗告，高院法官也一定會配合發回更裁，地院法官的壓力會更大，但賴清德的司法追殺，做得越過火，柯文哲的人氣就更高。邱毅說，柯文哲8日走出台北地方法院，看起來氣色很好，第一句話就是感謝小草，說小草是支持他在惡劣環境中撐過去的精神支柱，現場的小草情緒沸騰了，看直播的人眼眶都濕了，十分鐘的講話，感覺他比過去多了一份沉穩，邏輯條理更加分明。邱毅說，柯文哲把這次收押定調為冤獄，的確是冤獄，是政治黑手主導的司法追殺，柯嗆北檢的檢察官，這些檢察官查了一年，查到了什麼？羅織抄家，無所不用其極的司法追殺，沒有貪污受賄，連圖利都不成立，卑劣手段押人逼供，反而個個莫名其妙的升官，這是台灣司法的恥辱。邱毅說，柯文哲談到幾個檢察官，把台灣人民對司法的信任摧毀了。怪不得賴清德的大罷免，會大失敗。柯直接挑戰檢察官「你們收押柯文哲的法源依據是什麼？」不過，據了解，檢察官還要提抗告。這些檢察官真是「忘了我是誰？」他們真不怕徹底激怒人民嗎？邱毅說，賴清德不喜歡被稱為萊爾校長，因為賴知道萊爾就是Liar，但現在賴清德不止是萊爾，還是Liar Cheater，台灣人民討厭賴，把賴當成小丑，尤其是年輕人，除了冥頑不靈的青鳥、黑熊以外，正常的年輕人沒有不唾棄賴的。