南部限定速食品牌「丹丹漢堡」因地區限制以及美味餐點，一直以來都深受消費者喜愛。不過，近來年因原物料上漲、員工薪資調整等原因，菜單數度漲價，丹丹漢堡近日再度公布起漲價消息，並宣布9月12日停售11款商品，包含豬肉可樂餅、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡等，消息曝光後，讓一票鐵粉崩潰直呼：「沒有吃丹丹的意義了。」
丹丹漢堡宣布漲價、11商品停售！鐵粉崩潰了
丹丹漢堡日前在臉書粉專公告，因原物料、人工與營運成本逐年上升，且工作夥伴時薪調高至200元起，決定微幅調整價格，並曬出最新的價目表。一名網友見狀表示，丹丹漢堡這次漲價範圍不小，且還停售部分商品，尤其是早餐限定的鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡等都沒了，令他感到很難過。
貼文曝光後，一票丹丹鐵粉也出面怒喊，「我的粥＋鮮酥雞為什麼不見了」、「為啥冰美祿咖啡要停售，我要瘋了」、「把可樂餅堡換掉是怎樣，新的早一早二看起來好難吃」、「豬肉可樂餅！每次買丹丹必買的品項，從幼稚園吃到出社會，這麼好吃的東西為什麼要停售」、「為什麼要處決我的金桔檸檬氣泡飲」、「沒了可樂餅就沒有吃丹丹的意義了」。
丹丹漢堡漲價公告：
◆ 114/10/1(三)起，工作夥伴時薪調高至200元起
◆ 114/9/12(五)起，價格調整如下：
◆【停售】
◊「大碗豪爽餐、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、排骨酥肉焿麵、豬肉可樂餅、金桔檸檬氣泡飲、冰咖啡牛奶、冰美祿咖啡、熱咖啡、熱紅茶、熱麥芽巧克力」。
◆【定食餐】平均調幅約2.4％。
◊「１套降價」6號餐降4元為99元。
◊「４套新組合」2號餐119元、3號餐109元、11號餐89元、12號餐99元。
◊「７套調升5元」1號餐109元、4號餐109元、5號餐104元、7號餐112元、8號餐119元、9號餐119元、10號餐113元 。
◊「加購薯調升3元」加購地瓜薯條26、加購紅醬波浪薯39。
◆【早安餐】
◊「２套新組合」早1：65元、早2：75元。
◊「４套調升3元」早3早4：53元、早5早6：46元。
◆【新推出－呷飽餐(4件組)】多一口的飽足4件來滿足
◊「13號餐129元」烤醬雞堡+玉米濃湯+無骨雞塊5入+29元飲料。
◊「14號餐139元」經典排骨酥+鮮酥雞肉焿+脆皮炸雞+29元飲料。
◊「15號餐129元」黃金鮮酥雞+排骨酥肉焿+香酥米糕+29元飲料。
◊「16號餐139元」經典排骨酥+排骨酥肉焿+香檸吉司豬排堡+29元飲料。
◆【新推出-美味丹點】
◊「經典排骨酥45、排骨酥肉焿42、蘑菇雞肉可樂餅2入49、台灣烏龍(中)29、熱桂花烏龍29、熱美式咖啡29」。
◆【美味丹點】
◊「飲料調升3元」。
◊「5項單點價格不變」烤醬雞堡47、香檸吉司豬排堡59、無骨雞塊9入78、麻糬棒5入29、台灣烏龍(大)34。
◊「6項單點調升2元」火腿蛋/肉鬆蛋三明治30、無骨雞塊5入49、黃金鮮酥雞49、香酥米糕35、超長熱狗29。
◊「9項單點調升3元」地瓜薯條31、紅醬波浪薯44、玉米濃湯29、麻辣麵線焿48、赤肉麵線焿42、五穀瘦肉粥42、鮮酥雞肉焿42、鮮脆雞腿堡69、脆皮炸雞(腿、塊)51。
我是廣告 請繼續往下閱讀
丹丹漢堡日前在臉書粉專公告，因原物料、人工與營運成本逐年上升，且工作夥伴時薪調高至200元起，決定微幅調整價格，並曬出最新的價目表。一名網友見狀表示，丹丹漢堡這次漲價範圍不小，且還停售部分商品，尤其是早餐限定的鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡等都沒了，令他感到很難過。
貼文曝光後，一票丹丹鐵粉也出面怒喊，「我的粥＋鮮酥雞為什麼不見了」、「為啥冰美祿咖啡要停售，我要瘋了」、「把可樂餅堡換掉是怎樣，新的早一早二看起來好難吃」、「豬肉可樂餅！每次買丹丹必買的品項，從幼稚園吃到出社會，這麼好吃的東西為什麼要停售」、「為什麼要處決我的金桔檸檬氣泡飲」、「沒了可樂餅就沒有吃丹丹的意義了」。
丹丹漢堡漲價公告：
◆ 114/10/1(三)起，工作夥伴時薪調高至200元起
◆ 114/9/12(五)起，價格調整如下：
◆【停售】
◊「大碗豪爽餐、鮮蔬可樂餅蛋堡、燒肉鮮蔬吉司蛋堡、排骨酥肉焿麵、豬肉可樂餅、金桔檸檬氣泡飲、冰咖啡牛奶、冰美祿咖啡、熱咖啡、熱紅茶、熱麥芽巧克力」。
◆【定食餐】平均調幅約2.4％。
◊「１套降價」6號餐降4元為99元。
◊「４套新組合」2號餐119元、3號餐109元、11號餐89元、12號餐99元。
◊「７套調升5元」1號餐109元、4號餐109元、5號餐104元、7號餐112元、8號餐119元、9號餐119元、10號餐113元 。
◊「加購薯調升3元」加購地瓜薯條26、加購紅醬波浪薯39。
◆【早安餐】
◊「２套新組合」早1：65元、早2：75元。
◊「４套調升3元」早3早4：53元、早5早6：46元。
◆【新推出－呷飽餐(4件組)】多一口的飽足4件來滿足
◊「13號餐129元」烤醬雞堡+玉米濃湯+無骨雞塊5入+29元飲料。
◊「14號餐139元」經典排骨酥+鮮酥雞肉焿+脆皮炸雞+29元飲料。
◊「15號餐129元」黃金鮮酥雞+排骨酥肉焿+香酥米糕+29元飲料。
◊「16號餐139元」經典排骨酥+排骨酥肉焿+香檸吉司豬排堡+29元飲料。
◊「經典排骨酥45、排骨酥肉焿42、蘑菇雞肉可樂餅2入49、台灣烏龍(中)29、熱桂花烏龍29、熱美式咖啡29」。
◆【美味丹點】
◊「飲料調升3元」。
◊「5項單點價格不變」烤醬雞堡47、香檸吉司豬排堡59、無骨雞塊9入78、麻糬棒5入29、台灣烏龍(大)34。
◊「6項單點調升2元」火腿蛋/肉鬆蛋三明治30、無骨雞塊5入49、黃金鮮酥雞49、香酥米糕35、超長熱狗29。
◊「9項單點調升3元」地瓜薯條31、紅醬波浪薯44、玉米濃湯29、麻辣麵線焿48、赤肉麵線焿42、五穀瘦肉粥42、鮮酥雞肉焿42、鮮脆雞腿堡69、脆皮炸雞(腿、塊)51。