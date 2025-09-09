柯文哲轟國家四分五裂！總統府批不實抹黑　吳怡萱反嗆：鬼話連篇

我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨日以7000萬元交保獲釋，今（9）日9點半再因京華城案出庭。柯文哲昨日步出法院發言痛批，「希望台灣因為有我們可以變得更好，不要像賴清德那樣，讓整個台灣四分五裂」。總統府昨日晚間表示，不會對司法偵辦中的個案作任何評論，但也不接受並非事實的抹黑。對此，民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱怒嗆，「請總統府鬼月不要鬼話連篇」。柯文哲的妻子陳佩琪8時40分在幕僚陪同下出門辦事，她也未回應任何提問。柯文哲則是9點14分出門，只問幕僚一句「我的車在哪？」面對媒體問是否有睡好、是否參選2026、2028都沒有回應。針對北檢發聲明將提抗告，吳怡萱今早受訪表示，蠻罕見的，看到北檢不是提了抗告才發新聞稿，而是先跟預告會提抗告，他們就靜待北檢提起抗告，因為北檢在這段偵辦過程中，有非常多讓人無法接受的地方，看起來白白活過了這一年。吳怡萱說，這一年法院審理期間，看到非常多濫權起訴，很多證人在北檢違法情況下不斷清洗他們的記憶，洗完記憶後，連證人或同案被告自己認了什麼罪都不知道，因為檢察官說他有罪就認罪，這些種種相信社會大眾都看在眼裡，北檢現在有什麼正當性無限抗告？只會顯得他們把司法程序正義，跟過去希望的司法改革都丟在地上，而且會讓台灣司法顏面掃地。針對總統府昨晚駁斥柯文哲的談話，指不接受非事實的抹黑，吳怡萱反嗆說，有沒有汙衊公告自在人心，這段時間以來，柯文哲所遭受的這些司法上的攻擊，柯文哲交保有這麼多支持者聲援，有這麼多關注度，就是大家看清楚這段時間司法將這案子，不是單純的司法偵辦，而是抄家滅族式的想摧毀民眾黨。吳怡萱說，總統府發言看起來就像是7月鬼話連篇，跟社會大眾、民調上的顯示，對於台灣司法信賴的程度逐漸下滑，是非常天差地遠，「請總統府鬼月不要鬼話連篇」。