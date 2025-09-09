我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 高市府已啟動「密集地毯式巡查」，由環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率。（圖／高市府提供）

高雄市副市長林欽榮8日下午，率市府團隊聯合查勘美濃新吉洋段及成功段遭盜採土石農地，依各局處權管與行政手段，啟動「密集地毯式巡查」，從源頭監管遏止不法盜採。林欽榮表示，市府除持續配合檢調偵辦外，各局處立即執行事前預防、事中應變及事後回復各階段分工應辦事項，落實精進作為。林欽榮表示，市府已啟動「密集地毯式巡查」，由環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局將於熱區必經路口增設監視器，以防止坑洞回填廢棄物等不法情事發生。農業局與地政局不定期運用無人機空拍，如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除。從源頭嚴格監管，以杜絕農地盜採土石違法行為。經濟發展局也說，今年度經警察局通報或1999市民檢舉美濃盜採案件計查6處遭盜採土石農地，市府全數皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。高雄市政府強調，將持續與檢方合作，共同查處盜採土石違法作為，針對美濃、六龜、杉林、旗山等熱區展開聯合稽查，嚴查嚴辦。經發局也將持續促請中央加速土石採取修法工作，納入刑責，以有效達到嚇阻作用。