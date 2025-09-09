我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲7000萬交保後京華城案首開庭，民眾黨主席黃國昌前往北院旁聽。（圖／記者吳翊緁攝，2025.09.09 ）

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨日以7000萬元交保獲釋，今（9）日9點半再因京華城案出庭。柯文哲今日上午搭車抵達台北地方法院，場外大約聚集30名小草大喊「柯文哲清清白白」、「柯文哲不屈服、不投降」，面對記者問會不會擔心北檢提抗告，柯文哲則是不發一語，小跑步快速進入法院。今日京華城案開庭，民眾黨副秘書長許甫、立院黨團主任陳智菡、民眾黨主席黃國昌、立委張啟楷、柯文哲的妻子陳佩琪等人，都有登記旁聽。黃國昌在8點58分抵達北院；陳佩琪比柯文哲早出門，但並未與柯文哲一同搭車前往北院。威京集團主席沈慶京在9點16分坐著輪椅抵達北院。柯文哲則是在9點25分搭車抵達，下車後小草大喊「柯文哲清清白白」、「柯文哲不屈服、不投降」，柯文哲揮了右手致意，隨即小跑步進入北院，記者問「會不會擔心北檢提抗告」、「總統說您講的是不實指控抹黑」，柯文哲則是沒有回應立即上樓準備開庭。