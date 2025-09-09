我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王男肇事後在台中落網。（圖／翻攝畫面）

南投市一名有家暴、恐嚇取財、妨害自由、毒品等前科的43歲王姓男子，6日晚間與32歲吳姓女友吵架後奪門而出，並開車離去，女友見狀以肉身擋車，卻慘遭王男重踩油門拖行輾斃。據了解，吳女與第一任丈夫育有4名子女，後與嘉義一名男子再婚，但卻在抖音認識出軌王男，丈夫得知噩耗後大崩潰，甚至一度輕生，所幸及時獲救，肇事的王男也因涉犯殺人罪、家庭暴力防治罪遭羈押禁見。事發在6日晚間8時許，警方獲報南投中華路、自立一路口有女子遭輾壓趴臥馬路，其右腳嚴重粉碎性骨折、全身多處擦挫傷、左側胸部和腹部嚴重受創，最終傷重不治。原以為是車禍肇逃案，但警方檢視路口監視器，發現死者為32歲吳姓女子，生前與43歲王姓男友吵架，她衝出屋外並趴在男友的引擎蓋上欲阻止對方離去，但王男未予理會狠踩油門，導致她摔落地面遭拖行輾斃，肇事後王男也未停下車查看或報案，當場逃逸。檢警以車追人，3小時後在台中市公園路緝獲王男，對此，他向警方供稱當時只是想快點離開，「感覺有輾到東西」，目前已被法院依涉犯殺人罪、家庭暴力防治罪遭羈押禁見。死者家屬悲痛表示，32歲吳女是屏東人，與第一任丈夫育有4名子女，最大的女兒才讀國中，3胞胎兒子還在讀國小，後來吳女離婚後離家兩、三年，並和嘉義一名男子再婚同住，而家人則是在發生憾事後才得知吳女已再婚的消息。怎料，二婚後的吳女1個多月前在抖音上認識王男，聊出感情後竟開著丈夫的車來到南投碰面，沒想到卻慘遭對方下毒手，吳女丈夫得知妻子離世後大崩潰，竟一度吞藥，所幸經送醫無大礙，目前人在嘉義的他表示，會來南投幫妻子辦後事。