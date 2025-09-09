我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andy曬出起訴書內容，引發外界質疑張家寧與曾淑惠在群組裡的對話是否合理、合法。（圖／翻攝自Andy IG@andy1994x）

▲家寧昨日在頻道宣布終於拿到帳本！（圖／秘月期POPOO YouTube）

YouTuber家寧與前男友Andy的「眾量級」金流爭議持續延燒。Andy今（9）日再度於社群公開起訴書部分內容，當中揭露家寧曾在「張家群組」坦言，自己的切割聲明是在事件爆發10天後才決定發布，並與父母充分溝通後才定稿，她解釋聲明稿與影片內容刻意保留更多細節，目的是「以愛為出發點」，盡量減少對公司及家人的傷害。起訴書中曝光，家寧在「張家群組」群組中提到自己等了10天還和爸媽討論過，內容已經盡量保守，沒有公開更多對公司不利的事，直言自己的影片內容也是出於「愛」，不想傷害任何人，並表示雖然自己可以講更多，但她選擇留給公司空間：「其實這樣做對我前途不好，但我還是希望能圓滿解決。」家寧母親曾淑惠在群組回覆，語帶無奈提到：「請問我面對法官要不要說，對我女兒很棒，劃分清楚，是我不應該佔股權50%，應該是她們的？」這段回應被外界解讀為討論如何在法庭上陳述，甚至引發「是否存在統一口徑」的揣測。在公開群組對話的同時，Andy也貼出一封律師於8月8日寄出的正式函件，內容要求群海娛樂公司監察人張小姐依法代表公司提出刑事與民事訴訟，Andy強調自己早已透過正當程序推動，但對方拖延一個月後才開始履行監察人職責，他直言：「既然選擇提告，就該執行到底，不要放水，最後不了了之。」