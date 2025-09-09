我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年美國網球公開賽（US Open）男單決賽，在西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6：2、3：6、6：1、6：4戰勝衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），也宣告落幕，不過決賽賽場的場邊可說是風波不斷，由於美國總統川普（Donald Trump）也親臨現場觀賽，導致現場安檢突然升級，除了造成比賽延誤，更是有球迷在雨中排了1個多小時才進場，讓現場球迷氣炸，正當現場畫面帶到川普時，也出現強烈的噓聲。在日前的美網男單決賽，因為美國總統川普的到訪而陷入混亂，現場主辦單位臨時加強維安，在場外設置機場式安檢，導致大批球迷被迫在小雨中排隊等待入場，部分觀眾甚至錯過比賽開場。原定下午2時開打的比賽，最終延後至2時50分才正式開賽。為配合總統到場，美網主辦方前一晚臨時架設全身掃描儀，要求觀眾清空口袋、接受掃描，若觸發警報則需接受搜身。由於相關措施並未提前告知觀眾，許多人對安檢規定一無所知，不僅排隊時間動輒超過1小時，部分隨身物品如金屬水瓶還被沒收，讓球迷頗為不滿。根據路透報導，來自布魯克林的球迷凱文（Kevin）抱怨自己排了1小時15分鐘仍未能入場，直言「百分之百都是因為川普，太自私了。在這麼討厭他的城市，他應該知道出席會造成麻煩。」另外有球迷表示，他們已經完成一次安檢，卻還要再接受重複檢查，導致耽誤時間。根據英國《每日電訊報》報導，川普於下午1時45分進入場館，並在奏國歌時出現在大螢幕上，場內隨即響起掌聲與噓聲交錯的反應，當他在首盤結束後再度被鏡頭帶到時，噓聲更為強烈。英國廣播公司（BBC）指出，主辦單位甚至要求轉播單位不要過度呈現現場的負面聲音，以免影響比賽氛圍。儘管川普在現場多次受到噓聲伺候，他本人則神情淡定，似乎早已習慣爭議場合的負面反應。儘管如此，這場總統造訪引發的延誤與安檢風波，仍成為本屆美網決賽的另一個話題焦點。