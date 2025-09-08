我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾卡拉茲與辛納近兩年包辦四大滿貫，分別累積6冠與4冠，正式成為網壇「絕代雙驕」。（圖／路透／達志影像）

2025年美國網球公開賽（US Open）男單決賽於今（8）日凌晨上演一場新生代球星的巔峰對決。西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6：2、3：6、6：1、6：4成績，戰勝衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），繼2022年後再奪美網男單冠軍，同時也是個人職業生涯的第6座大滿貫冠軍。艾卡拉茲年僅22歲就已成就斐然，讓外界驚嘆，網壇傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）所保持的24冠紀錄，未來恐將不保。喬科維奇（Novak Djokovic）在2023年奪得美網冠軍，這是他生涯第24個大滿貫冠軍獎盃，成功超越拉斐爾·納達爾（Rafael Nadal）的22冠，穩坐男子網球歷史最佳（GOAT）寶座。在許多人看來，這將是一個前無古人、後無來者的驕人紀錄。然而，短短兩年內，網壇格局已徹底改變。從2024年澳網到2025年美網，大滿貫賽事的冠軍領獎台幾乎被兩位新星包辦。艾卡拉茲在2024年拿下法網與溫網冠軍，2025年再奪法網與美網冠軍，生涯已累積6座大滿貫男單冠軍。而辛納則奪得2024年澳網與美網冠軍，2025年再拿下澳網與溫網冠軍，生涯也已累積4座大滿貫男單冠軍。這兩人儼然已是當今網壇的「絕代雙驕」。喬科維奇雖然老驥伏櫪，但他的競技能力近年來有所下滑，近兩年的四大滿貫賽事皆未能奪冠。儘管本賽季他依然能全數晉級四強，卻總是無法突破辛納與艾卡拉茲的新世代雙星。這也讓外界感嘆，屬於他的時代正在遠去，而屬於費德勒、納達爾與德約三巨頭的時代，已然成為過去式。特別是2003年出生的艾卡拉茲今年只有22歲卻已經囊括6個大滿貫，其成就遠超同期的喬科維奇。艾卡拉茲的步伐靈活，移動迅速，能夠覆蓋到球場的每一個角落，無論是底線對攻還是網前截擊，他都處理得遊刃有餘。如果艾卡拉茲能夠保持足夠自律，超越喬科維奇的24冠，很可能只是時間問題。