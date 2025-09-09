我是廣告 請繼續往下閱讀

半年前發生氣爆案的新光三越台中中港店，傳出9月底將恢復營業，雖然業者低調未公開證實，但中市府今天表示，新光三越已依計畫函報都發局，將在明日上午9時起從6樓開始進貨，預計25日完成全館各樓層進貨。新光三越中港店復業進入倒數階段，台中市政府今（9）日表示，在恢復營業前，業者有先行進貨的需求，都發局已於8月28日備查業者所提的「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」。該計畫載明分層分批進貨，並實施人流、物流及車流管制，確保公共安全。新光三越今日依計畫函報都發局，將於明天上午9時起從6樓開始進貨，預計於9月25日完成全館各樓層進貨。新光三越公司原規劃9月5日起辦理進貨，都發局透露，當時該百貨其他樓層正在進行公共安全和消防系統檢查，有時會有消防警報器測試和警報聲響起，業者擔心被誤會仍有公安問題，加上其他樓層仍有安檢進行中，為免動線紊亂決定延後，目前這些變數皆已排除，都發局也同意備查。