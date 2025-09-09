我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德總結，論壇不僅僅要凝聚更多共識，打造創新、安全、韌性、共容的半導體供應鏈，強化民主陣營科技的競爭力，其實我們目標是要打造一個更文明的未來。（圖／記者鍾泓良攝影）

總統賴清德今（9）日出席由國際半導體展（SEMICON）所舉辦的「晶鏈高峰論壇」。他致詞提到，今年是國際半導體展30週年，由於國際情勢持續變化，也引起全球對半導體產業的安全與韌性越發關注，競爭勢必更加激烈，提出3項具體行動，包括務實、開放、互信原則，持續深化與各國的合作，並培育百萬AI人才。賴清德表示，今年SEMICON共有56個國家、1200個公司、總共有4100個攤位，其中還有17座國家館，也熱烈歡迎國際的貴賓不遠千里來到台灣參與盛會，也要感謝國內產關學界大家共聚一堂。他說，台灣過去30年來，半導體產業從草創起步，走進世界跟國際社會合作，到今天全球的高科技產業以及未來的人工智慧時代，台灣必然扮演一個不可或缺的角色。政府會持續努力，包括將積極推動「AI新十大建設」，將投入超過千億元的資源，然後引導企業加碼投資台灣，範圍將涵蓋完善基礎建設、研發關鍵技術，並且擴大智慧應用三個面向積極努力，同時也將積極研發包括量子電腦、矽光子以及機器人三大關鍵技術。政府也希望跟台灣產官學研以及跟國際合作，能夠擴大到材料、設備等領域，同時，把研發的中心放在台灣，核心技術根留台灣，立足台灣後續佈局全球，產品行銷全世界。賴清德強調，在AI的極速發展之下，我們都很清楚未來的半導體競爭勢必更加激烈，「我必須強調半導體的分工是非常緊密的產業，沒有任何一個國家可以單獨面對」，對此台灣將採取3項具體的行動，打造具有韌性的全球半導體非紅供應鏈。首先，台灣將秉持務實、開放、互信的原則，持續深化與各國的合作，不論是在供應鏈安全、材料設備與生產技術的分工，或是數位轉型與數位主權，將透過跨國投資與研發合作與合作夥伴建立更穩健的產業體質。其次，台灣半導體產業、資通訊產業、電子零組件產業已在日本、美國、歐洲及東南亞有大量投資，過去1年來也已在捷克布拉格、日本福岡、美國德州設立了台灣貿易投資中心，除了協助企業佈局國際市場，也是要深化台灣跟各國的半導體供應鏈合作。第三，半導體產業發展人才是關鍵，AI新十大建設也將培育百萬位AI人才，從基礎教育到高階教育，建立完整的培育路徑，期盼各國產業代表一起來建立跨國的培訓以及交流機制，打造國際人才網絡。賴清德總結，論壇不僅僅要凝聚更多共識，打造創新、安全、韌性、共容的半導體供應鏈，強化民主陣營科技的競爭力，其實我們目標是要打造一個更文明的未來，台灣是全球可信賴的合作夥伴，將以厚實的技術基礎、開放的合作精神和民主夥伴合作，「因為唯有攜手合作才能創造進步，也唯有團結互助才能實現共榮。」