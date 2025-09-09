我是廣告 請繼續往下閱讀

因京華城案遭羈押1年的前民眾黨主席柯文哲昨日7000萬交保返家，資深媒體人周玉蔻指稱，柯文哲很可能投入2026年高雄市長選戰，連帶殲滅南台灣民進黨執政版圖。對此，民眾黨新聞部主任兼發言人吳怡萱今（9）日反嗆，側翼的挑撥、攻擊，是用柯文哲的聲量，試圖掩蓋民進黨執政不力的這些事實。柯文哲昨日以7000萬元交保獲釋，今（9）日9點半再因京華城案出庭。吳怡萱於柯文哲家門外受訪，針對媒體人周玉蔻說柯文哲選2026高雄，吳怡萱說，柯文哲出來不管是網路上聲量、關注程度帶給社會大眾很大的影響與衝擊，民進黨側翼們可能急了又開始見縫插針、帶風向，希望不要這麼早討論2、3年後的事，現階段希望柯文哲用自由之身捍衛清白，希望暫時先不要受到側翼挑撥、攻擊，他們是用柯文哲的聲量，試圖掩蓋民進黨執政不力的這些事實。吳怡萱說，民進黨有很多事還要檢討，不能忘記823公投結果，這都代表賴清德總統民調下滑，民眾對他的不滿，內部的問題不要用柯文哲來轉移。