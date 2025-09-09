我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體人周玉蔻昨天指民眾黨前主席柯文哲很可能投入明年高雄市長選戰，以殲滅南台灣民進黨執政版圖。對此，有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺今（9）日表示，高雄是高雄人的高雄，應該凝聚愛與團結，拋棄任何黨派歧見。林岱樺上午表示，她主張高雄發展科技產業、軍工產業、能源產業三大護國產業，讓高雄捍衛台灣；她強調，堅持民生優先，取代朝野對抗，團結最有力的高雄，讓市民安居樂業。此外，針對柯文哲交保一事，林岱樺表示，任何司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，而總統賴清德已經宣示，行政干預司法應該成為過去式，可見他推動司法改革用心良苦，民眾對此也有很高的期待。林岱樺提到，司法檢調單位應該迅速回應總統改革的誠意，清楚向社會交代，絕對不允許再有特定媒體洩漏案情的狀況發生。林岱樺說，任何的司法案件，都不應該淪為政治鬥爭的工具，以重拾人民對司法的信心。