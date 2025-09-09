我是廣告 請繼續往下閱讀

▲其實蚊子找人，是靠「看不到的科學訊號」！當體味越明顯、皮膚越溫暖，就成了蚊子的行走導航標靶。（圖／營養師黃品瑄）

夏季是蚊蟲繁殖、活動旺季，營養師黃品瑄表示，根據醫學研究，蚊子尋找宿主，主要是鎖定體表溫度、皮膚氣味、二氧化碳以及汗水與代謝產物這四大關鍵，簡單來說若體味越明顯、皮膚越溫暖，就成了蚊子的行走導航標靶！因此他建議，平時應保持飲食清淡、少吃高糖、高辣與含酒精食物，並多喝水以降低體味濃度，再加上防蚊液、蚊帳、長袖衣物等物理防護，來預防蚊子叮咬。黃品瑄表示，從身體機制與營養學角度來看，雖然未直接研究證明，部分食物會吸引蚊子，但根據皮膚氣味與熱感應機制，飲食確實可作為「降低吸引力」的輔助策略，建議少吃酒精、辛辣食物、高升糖指數食物，如甜點、精緻澱粉，以及高蛋白或重口味飲食，如大量紅肉、燒烤，還有含硫辛香料如大蒜、洋蔥，這些都可能間接增加被蚊子找上的機率。一、酒精：促進末梢血管擴張與體表產熱；其代謝產物（如乙醛）也會經由汗液排出，增加氣味來源二、辛辣食物（如辣椒）：辣椒素造成局部皮膚溫度上升與出汗，使蚊子更容易以「熱感」偵測到你三、高升糖指數食物（如甜點、精緻澱粉）：攝取後促進短期產熱與出汗，會讓你「變熱又變濕」四、高蛋白或重口味飲食（如大量紅肉、燒烤）：蛋白質與脂肪代謝產物經由汗液排出，讓身體散發更多氣味，雖非主要因素，但可能成為輔助訊號。五、含硫辛香料（如大蒜、洋蔥）：含硫食物代謝後產生的硫化物會經由汗液與呼吸排出，使體味更為明顯。因此，黃品瑄建議，若想減少蚊子找人「看不到的科學訊號」，不只要多喝水， 少吃高糖、高辣、酒精類食物， 飲食清淡，減少體味產生，也要做好噴防蚊液、蚊帳、長袖衣物等物理防護，才是預防蚊子叮咬的主要方法。