▲運動部揭牌暨部長布達典禮吸引體壇多方代表，包括中華奧會主席林鴻道、中職會長蔡其昌、PLG副會長陳建州（黑人）、桃園領航猿副領隊陳信安，以及TPBL會長莊瑞雄以及秘書長王志群、與各協會代表到場。（圖／記者陳明安攝）

適逢「國民體育日」，我國運動部今（9）日在台大綜合體育館舉行揭牌暨布達典禮，羽球奧運雙金得主李洋正式接任首任部長。典禮由行政院長卓榮泰親自頒授任命令與部印，總統賴清德亦親臨現場，場面熱鬧，體壇重量級人士雲集，包括奧運拳擊金牌選手林郁婷以及P.LEAGUE+副會長陳建州，以及TPBL會長莊瑞雄都到場見證。穿著深藍色西裝的李洋，在典禮中靦腆致意，展現謙和態度。他表示，自己從運動員身份轉換到部長崗位，深知責任重大，並感謝政府全力支持。他強調，將以「場上的運動精神」帶領運動部，為台灣體育開創新里程碑。李洋在致詞中重申之前在社群上分享的六大方針，其中包括：全民運動落實：讓運動融入全民生活。整合資源強化競技發展：串聯運動部、國訓中心與各協會，打造更具競爭力的培訓環境。推動國際賽事與交流：讓世界看見台灣體育實力。促進運動產業成長：鼓勵創新與跨界合作。實踐永續與多元價值：推動性別平權、身障運動、社區活力與高齡健康。基層培育與青少年扎根：建構長期人才養成系統，讓孩子敢夢、能夢。典禮吸引體壇多方代表，包括中華奧會主席林鴻道、中職會長蔡其昌、PLG副會長陳建州（黑人）、桃園領航猿副領隊陳信安，以及TPBL會長莊瑞雄以及秘書長王志群、與各協會代表到場。選手方面，奧運拳擊金牌林郁婷、空手道銅牌文姿云也親臨觀禮，展現體育界對新部長的支持。在儀式結束後，李洋依序與總統賴清德、行政院長卓榮泰握手，象徵正式走馬上任，為台灣體育翻開新的一頁。