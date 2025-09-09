我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋軼（左）和丞磊為戲炒作，居家甜蜜照曝光。（圖／翻攝自微博＠電視劇與晉長安）

▲宋軼（左）和丞磊的CP照曝光，但隨後官方又將貼文刪除。（圖／翻攝自微博＠內娛公子哥）

中國男星白敬亭以甜寵劇《難哄》走紅，過去他和宋軼合作《長風渡》爆出假戲真做，傳出同居，雙方未承認但也沒有否認，不過最近宋軼和丞磊合作《與晉長安》，似乎移情別戀，不僅打破自己的原則，和男主角炒CP，之前開放網友問問題，有人問她何時和白敬亭結婚，她竟直接將貼文刪除，此舉也引來部分網友不滿，影響了《與晉長安》的收視率。宋軼和白敬亭的情變消息傳得沸沸揚揚，網友分析宋軼3舉動疑似移情別戀，第一是之前宋軼曾在微博開放網友提問，有人問她「什麼時候跟白敬亭結婚」，她竟直接將貼文刪除，被說是迴避戀情。第二是在與丞磊的《與晉長安》播出之前，就透過狗仔偷拍炒作新聞，但當時丞磊和周也的《錦月如歌》還沒播完，此行為引來部分網友反感，接著是在《與晉長安》大結局後，官方微博釋出番外親密照，兩人躺在沙發上依偎著彼此，宋軼看丞磊的眼神相當有愛，宋軼從來不為戲炒CP，這次宣傳卻格外積極。不過這一波作法仍有觀眾不滿單，許多人喊，「這跟談了有什麼區別」、「想CP帶劇，本末倒置了吧」、「播完了才炒CP，不會是真的談了吧」還有人tag白敬亭問他，「你怎麼看。」三角關係霧裡看花，而《與晉長安》在豆瓣也只有4.8的評價。