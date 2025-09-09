我是廣告 請繼續往下閱讀

台中潭子街頭驚見血腥凶案！41歲李姓男子7日上午被發現倒臥豐興路旁，渾身多處刀傷、血流成河，宛如現場修羅場。雖經送醫搶救，仍宣告不治。警方獲報後全面追查，火速鎖定一名26歲菲律賓籍逾期居留移工涉有重嫌，晚間檢方複訊後，依殺人罪向法院聲押，案件震驚地方。目擊民眾回憶，當時見到男子倒在血泊中一動也不動，嚇得立即撥打110報警。大雅分局警網趕抵現場，拉起封鎖線，隨後檢方也派員會同法醫進行勘驗。經初步查證，死者為41歲的李姓男子，身中多刀，疑似當場死亡。現場血跡斑斑，觸目驚心。專案小組深入清查死者生前行蹤並調閱監視器，迅速鎖定一名26歲菲律賓籍男子涉有重嫌。據了解，雙方疑因糾紛爆發激烈衝突，嫌犯竟持水果刀狠下殺手，事後企圖逃逸。警方隨即展開追緝，終於在案發不久後將人逮獲到案。台中地檢署檢察官魏珮樺指揮偵辦，並親自率同法醫相驗遺體，已訂期解剖釐清死因。檢方指出，涉案的菲籍男子犯下《刑法》第271條第1項殺人罪嫌重大，且所涉為最輕本刑5年以上之重罪，另有逃亡與湮滅證據之虞，為確保後續偵查及審判程序，認有羈押之必要。全案訊後，檢方於7日晚間將菲籍嫌犯移送台中地院聲請羈押，並持續釐清犯案動機與相關細節。這起外籍移工街頭行兇案件引發地方高度關注，居民聞訊紛紛議論，直呼「白天大馬路就能殺人，治安實在堪憂！」