▲台灣彩券公司今年中秋加碼總獎金4.5億元，其中9月15日起「3星彩」及「4星彩」連續24期壹獎獎金翻倍；9月16日起「大樂透」加開「100組100萬元」。（圖／台灣彩券公司提供）

中秋節將至，台灣彩券公司謝志宏總經理今（9）日宣布，今（114）年中秋加碼5大人氣電腦彩券遊戲，加碼總獎金4.5億元，其中9月15日起「3星彩」及「4星彩」連續24期壹獎獎金翻倍，史上最長加碼期數；9月16日起「大樂透」加開「100組100萬元」；9月27日起連續16天「BINGO BINGO賓果賓果」的「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼；「39樂合彩」也自9月29日起連續24期「二合」玩法單注獎金提高至1500元，亦創下史上最長加碼期數，估計可額外新增16億元至18億元銷售額。最受民眾喜愛的「大樂透」自9月16日起加開「100組100萬元」促銷獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，若同1組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出，或是到10月31日為止。民眾即日起可到全國各地公益彩券彩券行，指名購買中秋加碼各期的「大樂透」，把握中秋加碼獲得對中億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重中獎機會。至於第5屆玩法全新改版的「3星彩」及「4星彩」，自9月15日至10月11日連續24期壹獎獎金翻倍，「3星彩」壹獎獎金從5千元提高至1萬元，「4星彩」壹獎獎金從5萬元提高至10萬元。每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」9月27日起至10月12日連續16天「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」玩法獎金加碼，「超級獎號」單注獎金從1200元提高至1500元，「猜大小」、「猜單雙」的獎金倍數由6倍提高至7倍；「39樂合彩」自9月29日至10月25日連續24期「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元。這次「3星彩」、「4星彩」、「39樂合彩」共3款遊戲各加碼24期均創該遊戲史上最長加碼期數。