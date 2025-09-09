我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市立圖書館總館竟成「限制級片場」！近日網路瘋傳一段長達 13 分鐘的不雅影片，片名還直白寫上「圖書館女孩」，內容涉及偷拍、廁所激戰，傳出拍攝地點就是高雄總圖，而女主角正是自稱「台灣臀后」的網紅。消息一出，不僅震驚讀者，更引爆網友熱議，直呼「太誇張」、「公共場所怎麼敢」。據悉，影片上架於她經營的會員制平台，長度達 13 分 14 秒，畫面尺度驚人。由於她在 IG 擁有超過 51 萬粉絲，X 平台也有 29.3 萬追蹤，加上過往時常上傳大尺度內容，這段被指在圖書館取景的「不雅影片」，更是引發軒然大波。警方獲悉後表示，目前尚未接獲正式報案，但已著手調閱館內監視影像，追查拍攝與涉案人員，強調若確實在公共空間進行不雅行為，恐已觸犯《刑法》妨害風化罪，最高可處一年以下有期徒刑，若還涉及營利，刑責更將加重。警方並提醒大眾，切勿下載、散布或轉傳該片段，以免誤觸法網。高雄市立圖書館也在事件爆發後發聲，嚴正譴責此行為。館方指出，事發當時並未接獲讀者反映，也未在巡查中發現異狀，但若確實有人在館內從事不雅行為，已明顯違反閱覽注意事項第 25 條。館方承諾，將全面檢視與強化館內監視與巡邏，確保環境清淨，維護讀者安全與閱讀權益。「台灣臀后」過去就因大尺度自拍及情色影片受到矚目，她的作品累計超過 250 部影片與近 500 張圖片，是台灣網黃圈相當具知名度的人物。這次爆出「圖書館不雅片」，讓不少網友批評是「搏眼球過頭」，也有人揶揄「臀后」封號恐怕因此蒙羞。對此，高雄地檢署已主動分案調查，並請警方盡速約談「台灣臀后」到案說明。至於是否真在圖書館拍攝，以及是否涉及營利與違法，檢警將持續釐清。