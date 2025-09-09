我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，8日終於獲交保，返家與家人團圓，他交保後痛批司法搞冤獄，檢方到現在拿不出什麼證據。作家黃越綏說，一個被交保的重犯，居然可以演得像真的無罪似的，在粉絲的簇擁下，扛著復仇旗幟而大放厥詞，並愉悅地跨火爐，看母親，吃豬腳、冰棒，攬妻入眠，重見陽光。只能感嘆農曆七月妖鬼多，但願天佑台灣！黃越綏說，台灣雖然已經是開發國家，也是自由開放的民主社會，但不幸長期受到中共，背後的認知作戰，以及滲透的推波助瀾下，導致為了奪政權，政黨之間不文明的各種惡鬥，令人厭煩。否則豈會容忍一個沒有中心思想，光憑投機而位居首都市長的政客，不但可以公然的在市政府辦公室收賄，且貪污的財產來源不明，至今都無法交代清楚，連有親戚關係的車手橘子，仍然在被通緝中，而消遙海外。黃越綏說，被關的人通常會說自己是冤獄的無辜者，果然柯文哲也不例外，不僅詭辯強調自己的案子是冤獄，更藉機公開痛罵，代表司法正義的檢察官。若果真清白，為什麼會被判28年的重罪？而且以七千萬巨額交保，破了歷史上政治人物的最高紀錄。柯文哲竟然曾大言不慚的自詡是南非的民主英雄曼德拉，並鼓舞群眾，絕不投降抗爭到底。檢方應盡速依法提起抗告，才能維護司法的尊嚴，否則近一年的辛苦偵辦，寫出3冊且多達840頁的起訴書，難道都是在鬼畫符？