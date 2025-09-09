我是廣告 請繼續往下閱讀

▲查理辛在新書及紀錄片中，回顧荒唐的過往。（圖／翻攝自查理辛IG@charliesheen）

60歲的好萊塢男星查理辛（Charlie Sheen），近日推出新書《The Book of Sheen》及Netflix紀錄片《aka Charlie Sheen》，首次大方揭露自己曾與男性發生親密關係，並且確診HIV的過往，他在《時人》雜誌專訪中直言，選擇不再逃避過去：「這讓我感到解放，就像卸下肩上的重擔。」直言是在對自己的過去做檢視，不會把自己當受害者。查理辛更在美國節目《Good Morning America》受訪時坦承，與男性的經歷與毒品密不可分。「這是我吸食毒品時開始的，斷癮後才思考為什麼會發生，但最後只能說：那又怎樣？」他坦言許多回憶雖荒唐，卻也讓他認知到人生依舊得繼續。查理辛不避諱承認，自己曾深陷性成癮，甚至因此遭伴侶勒索。其放縱私生活與吸毒史，早已是好萊塢的公開秘密，他回憶2015年首次在《Today Show》節目上自曝罹患HIV，強調：「我從未將病毒傳染給任何人。」當年坦承後，震撼國際娛樂圈。十年過去，查理辛希望透過新作重整世人對他「瘋狂年代」的印象，他表示這些故事並非自怨自艾：「這些事情需要雙方參與，我不會把自己當成受害者。」他強調自己正在用更坦然的態度，面對曾經毀滅性的過去。