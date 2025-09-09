我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平稍早扛出雙響砲，全壘打數來到48支，有望達標連2年50轟成就，此外，大谷打擊成績海放國聯，7數據位列第一。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯MVP之爭風雲再起！洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平近期火力持續，而他的勁敵、費城費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）此時卻陷入低潮，近10戰沒能敲出全壘打，打擊率僅1成20，恐讓讓自己從國聯MVP的競爭者中掉隊。舒瓦伯在8月29日對勇士之戰單場轟出4發全壘打、豪取9分打點，締造隊史紀錄與大聯盟罕見紀錄，氣勢一度如日中天。然而自那場比賽後，他再未開轟，至今已連10場比賽無全壘打，9月僅有7場比賽出賽就繳出3支安打、1分打點，打擊率跌至.120，狀態明顯下滑。舒瓦伯過去被詬病的問題就在於他的「盲砲」特性，全壘打多但三振也高，打擊風格很類似於前大聯盟球星鄧恩（Adam Dunn），這也導致他個人打擊表現不穩定，成績不是大好、就是大壞。反觀大谷翔平則趁機急起直追。雖一度落後舒瓦伯4轟，但在9月8日對金鶯之戰，首局就炸裂首打席全壘打，隨後第2打席再補上一轟，個人單場雙響砲，賽季累積第48轟。進入9月，大谷已有3發全壘打，月打擊率高達3成48，氣勢正盛。目前舒瓦伯仍以49轟領先，但大谷僅以1轟之差緊追在後。隨著Schwarber深陷打擊低潮，大谷若能保持手感，不僅有望問鼎全壘打王，也在MVP競爭上佔得先機。