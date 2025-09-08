我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）小聯盟戰火持續，兩位台灣旅美好手今（8）日分別傳來令人振奮的消息。效力底特律老虎3A的「台灣怪力男」李灝宇正式擠進《MLB Pipeline》最新公布的農場10大二壘手行列，躍升為備受矚目的未來之星；而在投手戰線上，效力亞利桑那響尾蛇3A的12強王牌林昱珉也繳出5局失1分的穩定好投，幫助球隊以8：1大勝對手，摘下升上3A後的首度二連勝。根據《MLB Pipeline》官方今日更新的最新農場排名，老虎隊潛力新秀李灝宇成功擠進農場10大二壘手排行榜，名列第10名。這是李灝宇旅美以來的重要里程碑，也凸顯他本季的穩健表現備受肯定。不過李灝宇今日比賽中面對老東家費城人3A時，他擔任先發三壘手並打第一棒，前三打席未能敲出安打。6局上第4打席時，卻遭到一顆時速91.9英里的指叉球擊中手腕，形成本季第11次觸身球，之後也提前退場休息。另一位旅美好手林昱珉，今日在對戰水手3A一役主投5局僅失1分，幫助響尾蛇3A以8：1擊敗對手，摘下本季第4勝，也完成升上3A後的首次二連勝，近期狀態持續回穩。林昱珉本場用球數達90球，其中52球為好球，被敲5支安打、投出2次三振與1次保送，最快球速來到94.3英里。雖然第6局開局出現保送與安打後退場，最終失1分仍記在他頭上，但整體表現仍相當穩定。值得一提的是，林昱珉自9月以來連兩場先發都繳出5局失1分的成績，單月防禦率僅1.80，明顯找回狀態。這對曾在世界12強賽為台灣奪冠立下汗馬功勞的「王牌左投」而言，是振奮人心的復甦訊號。