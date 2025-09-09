金曲樂團麋先生人氣火熱，暑期行程周周滿檔，
足跡遍佈10多個城市，團員最近歡慶貝斯手以諾的女兒滿月，本來人氣就很旺的麋先生， 在以諾出生後旺上加旺，團員們都開心表示，果然是「 以諾千金」，很帶財啊。
今（9）日正好是女兒滿月的喜悅時刻，談到初為人父的心情，
以諾表示：「以前都覺得當父母離自己很遠， 但抱到小孩的那一刻，才發現原來新的生命就在手裡，很感動， 想要每一個時刻都陪在她身邊。」老婆也爆料， 以諾對女兒說話變得格外溫柔可愛，展現平常在外少見的暖爸一面。
以諾平常在工作和家庭生活中忙碌奔波，偶爾缺席幾場演出，
讓其他團員們也略微吃醋，他們打趣地說：「 有幾場演出以諾沒來，都快以為我們沒有貝斯手了。」以諾則笑回： 「我想陪一下女兒嘛。」
身為乾爹的其他團員們在第一次和以諾女兒
見面後，也被她的可愛融化，直呼秒懂以諾爸爸的心情，行程滿檔的 麋先生昨晚驚喜推出先前跟家家合作的歌曲〈你呢〉翻唱版本，由聖皓作詞、喆安譜曲的〈你呢〉，終於被歌迷敲碗成功， 釋出與家家截然不同、帶有「麋」式風格的翻唱版本，Stage MV一上線就有歌迷愛到狂刷數十次，不少人頻頻讚嘆「 聽完翻唱版本，又忍不住回去聽聖皓跟家家合唱的版本， 兩種風格都好愛。」
麋先生近來人氣狂漲吸粉無數，除了成為大誠保經的年度代言人外，
先前推出溫暖單曲〈去飛翔〉狂破千萬曝光，今年的當大人高校祭也力邀他們擔任活動大 使，主唱聖皓的溫馨喊話，「 或許有一天，我們都會變成為了生活戰戰兢兢的大人， 但一定要找時間回心裡面看看，那個曾經對世界充滿好奇， 對夢想天馬行空的小孩。」讓學生感動不已。
看更多相關新聞
買不到麋先生的票！歌迷舉牌「賣腎換票」 還衝到唱片公司求加場
家家失聲、險毀容「陷低潮」！1部位出問題慘了 露面吐最新近況
