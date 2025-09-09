金曲樂團麋先生人氣火熱，暑期行程周周滿檔，足跡遍佈10多個城市，團員最近歡慶貝斯手以諾的女兒滿月，本來人氣就很旺的麋先生，在以諾出生後旺上加旺，團員們都開心表示，果然是「以諾千金」，很帶財啊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲麋先生超寵粉，驚喜推出家家〈你呢〉的翻唱版Live MV。（圖／相信音樂提供）
▲麋先生超寵粉，驚喜推出家家〈你呢〉的翻唱版Live MV。（圖／相信音樂提供）
今（9）日正好是女兒滿月的喜悅時刻，談到初為人父的心情，以諾表示：「以前都覺得當父母離自己很遠，但抱到小孩的那一刻，才發現原來新的生命就在手裡，很感動，想要每一個時刻都陪在她身邊。」老婆也爆料，以諾對女兒說話變得格外溫柔可愛，展現平常在外少見的暖爸一面。

以諾平常在工作和家庭生活中忙碌奔波，偶爾缺席幾場演出，讓其他團員們也略微吃醋，他們打趣地說：「有幾場演出以諾沒來，都快以為我們沒有貝斯手了。」以諾則笑回：「我想陪一下女兒嘛。」

身為乾爹的其他團員們在第一次和以諾女兒見面後，也被她的可愛融化，直呼秒懂以諾爸爸的心情，行程滿檔的麋先生昨晚驚喜推出先前跟家家合作的歌曲〈你呢〉翻唱版本，由聖皓作詞、喆安譜曲的〈你呢〉，終於被歌迷敲碗成功，釋出與家家截然不同、帶有「麋」式風格的翻唱版本，Stage MV一上線就有歌迷愛到狂刷數十次，不少人頻頻讚嘆「聽完翻唱版本，又忍不住回去聽聖皓跟家家合唱的版本，兩種風格都好愛。」

麋先生近來人氣狂漲吸粉無數，除了成為大誠保經的年度代言人外，先前推出溫暖單曲〈去飛翔〉狂破千萬曝光，今年的當大人高校祭也力邀他們擔任活動大使，主唱聖皓的溫馨喊話，「或許有一天，我們都會變成為了生活戰戰兢兢的大人，但一定要找時間回心裡面看看，那個曾經對世界充滿好奇，對夢想天馬行空的小孩。」讓學生感動不已。

看更多相關新聞

買不到麋先生的票！歌迷舉牌「賣腎換票」　還衝到唱片公司求加場

家家失聲、險毀容「陷低潮」！1部位出問題慘了　露面吐最新近況


相關新聞

錦雯演民視八點檔隨機開唱6字出事　一句香頌電視台被罰5萬元

林智勝愛女被酸靠爸登台！合體李多慧站C位高EQ回應：當笑話在看

許瑋甯產後復出誇邱澤神隊友！甜曝兒長相：白天像我，晚上像爸爸

江祖平休戰！不捨媽媽過度傷心　吐下一步計畫：等律師建議做判斷