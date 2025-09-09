我是廣告 請繼續往下閱讀

台北一間中醫診所因在社群平台放上短影片，宣稱懷孕或準備懷孕「不能吃麵」，更說小孩可能會沒心跳，引起各界議論。中醫師周宗翰直言，「太過危言聳聽」，因為胎停與飲食並無太大關聯，建議民眾對於有疑慮部分可尋求較中立、信任的醫師詢問。有位中醫師拍攝影片提到，懷孕或準備懷孕時「不能吃麵」，更說小孩可能會心跳停止。中醫師周宗翰今（9）日受訪時說，太危言聳聽、完全無法接受。周宗翰指出，麵食對人體不會造成任何影響，而胎停是胎兒本身情況，與飲食並無太大關聯，所以該中醫師所述是完全不正確的言論。周宗翰說，麵食並不會影響胎兒發育；但若要說到孕婦在中醫觀點上飲食有無禁忌，中醫師則說，孕婦可能會容易水腫，高鈉、高鹽等可能會有所影響。另外，加工食品、或是容易過敏、蕁麻疹的情況，周宗翰說，如芒果、龍眼、荔枝等，或是不新鮮海鮮也會影響。不過，孕婦會因為胃口改變，容易喜歡吃重口味，但建議適量即可。至於生食部分，周宗翰提到，有些人可能會建議不要，像是生魚片帶菌等原因。周宗翰強調，該位醫師的言論是危言聳聽，若有任何疑慮也可尋求信任、核可，觀點較為中立的中醫師諮詢。中醫師全聯會媒體文宣主委陳潮宗則回應，中醫診所醫師自拍影片有提到麵食有很多添加劑，吃麵食會影響懷孕及備孕，「與極大部分中醫師觀點不相同，閲聽大眾自行審慎判斷。」