▲7000萬交保後，民眾黨前主席柯文哲首度前往北院開庭結束後離開。（圖／記者吳翊緁攝，2025.09.09 ）

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押1年，昨日以7000萬元交保獲釋，今（9）日上午再因京華城案出庭。經歷3個小時開庭，柯文哲於12點37分左右步出台北地院。對於北檢將提出抗告，柯文哲則是沒有回應，面帶微笑後搭車離開。今日京華城案9點30分開庭，民眾黨副秘書長許甫、立院黨團主任陳智菡、民眾黨主席黃國昌、立委張啟楷、柯文哲的妻子陳佩琪等人，都有登記旁聽。黃國昌在8點58分抵達北院；陳佩琪比柯文哲早出門，但並未與柯文哲一同搭車前往北院，柯文哲離開北院時也未見到陳佩琪陪同。合議庭今日上午傳喚北市都市計畫委員會前委員徐國城作證，說明他在京華城申請變更細部都市計畫案時表達的意見。開庭約在12點半左右結束，柯文哲在12點37分左右步下樓，支持者大喊「阿北加油！」媒體詢問「主席會不會擔心北檢提抗告」、「主席現在心情怎麼樣？」柯文哲則是面帶微笑，沒有任何回應，場外有小草跟柯握手為他加油，柯文哲也跟他們握手後立即搭車離開。威京集團主席沈慶京則是在5分鐘後搭乘輪椅離開北院，此時場外也有小草喊「小沈加油！」