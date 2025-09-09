我是廣告 請繼續往下閱讀

迎接開航11週年慶，台灣虎航今（9）日宣布推出最大規模狂歡回饋活動「台虎制霸王」挑戰賽，即日起至2025年12月31日，廣邀全台虎迷，挑戰制霸台灣虎航全航點11區，只要在指定期限內完成任一挑戰區域中所有航點者即成為該區域制霸者之一，最快完成挑戰且上傳者，更有機會贏得台灣虎航不限航點半年內無限次搭乘權利，其餘尚有近百張不限航點來回機票、尊榮虎會員資格、加碼10倍回饋金等豐富豪華大禮要送給虎迷挑戰者。配合台灣虎航目前營運的30個航點，分成11個挑戰區域，包括台灣虎航全航點為1挑戰區域外，日本就全國及依地理位置共計分為8個挑戰區域，韓國及東南亞亦各自為1挑戰區域。有意參賽的虎迷們，可評估欲參加個人組或是團體組並決定區域進行挑戰。虎航說明，本活動的報名期間為即日起至2025年12月31日，旅遊期間為2025年9月11日至2025年12月31日，共計111天。參賽者必需先登錄成為tigerclub會員，且每位會員於活動網站僅能註冊一個挑戰者帳號，一個帳號只能參加一個挑戰賽區；一旦完成報名後即無法更改挑戰組別及內容，請務必在報名前仔細考慮好要挑戰之項目。虎航表示，各區域最快完成挑戰之隊伍即有機會成為該區的制霸王。個人組最大獎項可獲得台灣虎航不限航點半年內無限次搭乘權利，團體組最大獎則可獲得台灣虎航不限航點機票共12張；各挑戰區的除了個人組及團體組的第一名制霸王外，各組別也將祭出加碼獎勵。虎航也說，若是無法親自參與賽事，也歡迎所有虎迷們一起來押注心目中最具冠軍相的團體組隊伍，慧眼視英雄者將有機會獲得最高價值新台幣10,000元之回饋金獎品，共同分享冠軍隊伍的喜悅。另外，台虎制霸王挑戰賽的參賽者亦可於2025年9月11日至2025年10月20日將旅遊過程拍攝短影片上傳個人社群帳號並tag指定內容，再於台灣虎航FB或IG社群帳號指定活動貼文下方留言投稿短影片網址，若該則影片貼文按讚數最高者，也有機會獲得台灣虎航不限航點雙人機票一組，藉由更多加碼內容邀請虎迷們來共享台虎生日月的歡樂氛圍。