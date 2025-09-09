（9/9 15:50更新LINE台灣官方回應）

▲許多日本網友也陸續發現LINE的AI回覆功能，同樣在社群引發討論熱潮。（圖／翻攝自Threads）

和已停止服務的官方帳號AI自動回應訊息不同

▲使用LINE的AI回覆功能前需要勾選同意書，同意LINE官方將收集與使用用戶相關的資訊，並可能與子公司、關聯公司及外包商共享。（圖／翻攝自Threads）

LINE是台灣人最常使用的通訊軟體， 許多人都透過LINE進行日常或工作上的交流。然而，今（9）日卻突然有用戶分享LINE的新功能，竟是可以使用「AI回覆」來回話，且AI還模仿人類的聊天語氣，甚至加入表情符號，讓一票人看了崩潰直呼：「到時候都不知道對面是不是真人了！」就連日本網友也引爆討論，「用AI跟對方聊天感覺實在太邪門了。」《NOWNEWS》與LINE台灣官方確認消息，官方指出「AI回覆」為日本限定新功能，目前台灣尚未推出，和已停止服務的官方帳號AI自動回應訊息不同。一名網友今（9）日在Threads上發文，並曬出LINE聊天室截圖，表示：「LINE什麼時候多了AI自動回覆的功能？我居然現在才發現。」只見對方先傳訊息之後，原PO要回覆時，對話框竟跳出AI自動生成回覆訊息，甚至還模仿人類語氣、加上表情符號。原PO也透露，這個功能似乎一天只能免費使用3次，若要再使用就必須多付費。貼文曝光後，網友們紛紛傻眼直呼，「連聊天都不用自己想回覆了」、「溝通軟體也要AI？生命都不是你的生命了」、「商業帳號還可以理解，不太懂為什麼需要這種功能」、「想到如果是談戀愛的時候，我到底是在跟誰談」、「到時候都不知道對面是不是真人了，點點幾下就發訊息」。不過也有人認為AI回覆功能其實蠻實用，「挺好，以後連傳個訊息都不用動腦了」、「騎車開車的時候感覺很好用」、「我很需要這個」、「應該可以拯救不太擅長文聊的人」。不只台灣，許多日本網友也陸續發現LINE的AI回覆功能，同樣在社群引發討論熱潮，「LINE回覆現在用AI太搞笑了」、「LINE有一個AI對話功能，或許方便，但很悲哀」、「用AI跟對方聊天感覺實在太邪門了」。據悉，目前LINE的AI回覆功能似乎尚未全面上線，僅有部分用戶搶先試用，使用的是Google與OpenAI的生成式AI服務。且使用該功能前也要勾選同意書，同意LINE官方將收集與使用用戶相關的資訊，並可能與子公司、關聯公司及外包商共享，目的是為了提供最佳化體驗，勾選同意書後才可使用AI回覆功能。《NOWNEWS》同步向LINE確認，，至於台灣是否會跟進推出該功能，LINE台灣沒有正面回應。