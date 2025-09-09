我是廣告 請繼續往下閱讀

美國非農就業數據意外疲軟，市場消化數據的同時，晶片大廠博通也持續受到強勁財報的帶動，激勵AI類股聯動上漲，美股四大指數週一全面收漲，帶動台北股市今9日開盤上漲103.08點、來到24650.46點，隨後一路走高，最高來到24880.07點、再創歷史新高，終場上漲307.8點或1.25%，收在24855.18點，再創收盤歷史新高，成交量為4927.74億元。中小型股卻相對疲弱，櫃買指數開盤上漲0.4點、來到260.18點，隨後一路走低，尾盤不敵賣壓翻黑，終場下跌0.18點或0.07%，收在259.6點。今日個股成交量排行榜前五名為：台玻、華邦電、東元、南亞科、系統電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、金居、聯發科、台達電、東元。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1195元，最後一盤爆出8508張買單，終場收在1200元歷史新高價，貢獻大盤指數就有160點；鴻海開盤上漲1元、來到204.5元，盤中最高一度來到208元，終場上漲4元或1.97%，收在207.5元，貢獻大盤指數就有17點。IC設計大廠聯發科開盤上漲15元、來到1445元，盤中最高一度來到1515元，終場上漲80元或5.59%，收在1510元；也帶動同族群個股走高，昇佳電子攻上漲停價245.5元，原相上漲逾6%，愛普*上漲逾5%，創意上漲逾4%，新唐、義隆、久昌上漲逾3%，凱鈺、矽統、群聯上漲逾2%。除了權值股走高之外，千金股也同步走強，川湖、健策、穎崴及貿聯-KY四檔千金股創下新天價，其他千金股也有表現，印能科技上漲逾7%，台光電上漲逾6%，創意上漲逾4%，精測、川湖上漲逾3%，弘塑、穎崴上漲逾2%。此外，熄火多日的PCB概念股今日重振旗鼓，早盤由富喬率先發動攻勢，股價攻漲停鎖死在67.1元，並且漲停價買單高掛逾9.7萬張，帶動其他個股一同攻上漲停板，包括銘旺科、德宏、尖點、金居、達航科技，台玻逼近漲停板，並且爆出超過26萬張大量，位居今日個股成交量排行榜冠軍，台光電上漲逾6%，建榮、金像電、高技上漲逾3%，華通、健鼎、台燿上漲逾2%。機器人多頭氣焰持續發威，陽程、宜鼎、東元攻上漲停板，台達電、上銀上漲逾7%，原相上漲逾6%，光寶科、羅昇上漲逾4%，合勤控、和椿、輔信、義隆、益登、大銀微系統、大量上漲逾3%。熱度也擴散到BBU概念股，系統電攻上漲停價71.2元，台達電上漲近8%，加百裕上漲逾5%，光寶科上漲逾4%，新盛力上漲逾3%，鉅祥上漲逾2%，西勝上漲逾1%。此外，蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1點舉行，本次除了發表iPhone 17全系列外，Apple Watch、AirPods都傳有可能推出最新一代。蘋概股今日也有買單挹注，陽程攻上漲停價55元，台達電上漲近8%，台光電、原相上漲逾6%，光寶科、錦明上漲逾4%，金像電、益登、海華上漲逾3%。