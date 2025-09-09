51歲香港女星楊千嬅今年迎來出道30周年，即將於11月登上紅館開唱，6日搶先登上好友陳小春的演唱會擔任嘉賓，但沒想到才隔一天，就於7日突然在Instagram上傳一張在醫院，手上插滿針頭的照片，她在微博自嘲幾周前「入廠檢查」，突然變成「維修」，手術後就馬上開工，工作了12天，完成超額演出，並透露現在正在休息，慢慢恢復中。
楊千嬅近日在IG發出在醫院的照片後，於微博透露近況，「12連工作天，終於超額完成，回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』變成『維修』有點擔心」，還好術後來得及上台演出，並感謝公司團隊及同事的幫忙。楊千嬅表示目前正慢慢恢復，「還是要好好休息，養好狀態」，還承諾會遲些與粉絲見面。
楊千嬅掛病號 粉絲急忙為她打氣
楊千嬅發文透露身體出問題後，火速引來大批粉絲為她打氣，希望她照顧好健康，「姐的健康最重要」、「一定要開心珍惜健康」、「要好好休息，不要再熬夜」、「照顧好自己，要健健康康」等。
楊千嬅行程超滿 狀態依然非常好
據悉，在楊千嬅透露身體出問題前，演出一場接一場，8月底率先登上林家謙演唱會嘉賓，獻唱〈余春嬌〉與〈再見二丁目〉，本月6日，又現身陳小春演唱會，合唱〈野孩子〉，舞台實力依舊非常強，完全看不出身體不舒服，讓外界都非常佩服。
楊千嬅曾奪歌后、影后、視后 成香港第一大滿貫藝人
楊千嬅在1996年先以歌手出道，發行首張個人粵語專輯《狼來了》，累計銷量達金唱片銷量，一出道就獲得關注，之後發行《少女的祈禱》、《小城大事》等，更是爆紅亞洲。隔年，楊千嬅開始接拍電視劇，演出過《武十郎》、《美味情緣》、《多功能老婆》等，電影更是以《五個小孩的校長》和《春嬌救志明》，榮登史上香港女性電影票房總冠軍的第一主角女演員，多方位的實力，也為她摘下歌后、影后、視后的寶座，成為香港首位歌影視大滿貫的藝人。
楊千嬅微博全文
12連工作天
終於超額完成
回想幾個禮拜前
定期「入廠檢查」
變成「維修」
有點擔心
幸好手術後幾天余春嬌趕及上台
直至現在
非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙
上班時間以外仍操心為「私房菜」籌備
現在慢慢恢復中
但還是要好好休息
養好狀態
沒事的話
我都係先出去
遲些見
資料來源：楊千嬅IG、楊千嬅微博
